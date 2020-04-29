В среду, 29 апреля, в Новосибирской области выявлено 29 новых заболевших коронавирусом. Теперь в регионе 436 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 78 пациентов поправились (15 человек выписали сегодня) и четверо скончались.
Рассказываем, что еще произошло в стране и в мире за прошедшие сутки.
- Родственники 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний, и в больницу он обратился сразу.
- На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах работникам медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом. Показываем в трех картинках, кому и какие выплаты полагаются.
- Вице-президент Международной ассоциации детских фондов и первый заместитель председателя Российского детского фонда Дмитрий Лиханов рассказал, сколько фондов выживут после пандемии и кто будет им помогать, когда у богатых станет меньше денег.
- Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский объяснил, почему из-за коронавируса людям с детьми стало сложно продать квартиру.
- Представители новосибирского общепита обратились к губернатору региона Андрею Травникову и в Роспотребнадзор с просьбой разрешить им работать в уличном формате, чтобы не обанкротиться.
- Губернатор Новосибирской области на пресс-конференции объяснил, как Новосибирская область будет жить в мае.
- Андрей Травников поддержал продление режима самоизоляции, которое накануне анонсировал президент Владимир Путин.
- За сутки в России скончались 108 человек с коронавирусом. Заразились еще почти 6 тысяч.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о готовности региона к введению электронных пропусков.
- В Новосибирске определили роддома, в которые будут отвозить беременных женщин с коронавирусом.
- В Новосибирской области компаниям одобрили кредиты на 158 миллионов рублей на выплату зарплат.
- Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии.
- На шести новосибирских предприятиях зафиксировали очаги коронавируса.
- Власти Новосибирской области рассказали о новых нарушителях карантина.
- Ученые и врачи озвучили три прогноза развития эпидемии коронавируса в России. Они считают, что встретиться с вирусом придется 70 процентам россиян.
НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.