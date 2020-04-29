В среду, 29 апреля, в Новосибирской области выявлено 29 новых заболевших коронавирусом. Теперь в регионе 436 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 78 пациентов поправились (15 человек выписали сегодня) и четверо скончались.

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