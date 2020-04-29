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Сейчас в регионе выявлено 436 заболевших

Сейчас в регионе выявлено 436 заболевших

В среду, 29 апреля, в Новосибирской области выявлено 29 новых заболевших коронавирусом. Теперь в регионе 436 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 78 пациентов поправились (15 человек выписали сегодня) и четверо скончались.

Рассказываем, что еще произошло в стране и в мире за прошедшие сутки.

НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирске
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