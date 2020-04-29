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Водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте&nbsp;

Водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте 

Сегодня вечером, 29 апреля, в Убинском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика. Водитель одного из них погиб.

Об обстоятельствах трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сегодня в 20.40 в Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, мужчина 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Hyundai, двигался по трассе Р254 со стороны Новосибирска в направлении Омска и в пути следования, не справившись с управлением, на 1228-м километре трассы допустил столкновение со стоящим автомобилем DAF с прицепом. В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Вечером, 27 апреля, автомобиль «Тойота Спасио» опрокинулся на 43 км дороги из рабочего посёлка Маслянино в Черепаново. Водитель погиб.

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