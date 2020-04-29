Сегодня вечером, 29 апреля, в Убинском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика. Водитель одного из них погиб.

Об обстоятельствах трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Сегодня в 20.40 в Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, мужчина 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Hyundai, двигался по трассе Р254 со стороны Новосибирска в направлении Омска и в пути следования, не справившись с управлением, на 1228-м километре трассы допустил столкновение со стоящим автомобилем DAF с прицепом. В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ведомстве.