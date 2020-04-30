Им нужны только ваши деньги: как мошенники разводят доверчивых новосибирцев во время пандемии

Также зафиксированы случаи, когда люди в камуфляже «штрафовали» граждан за нарушение карантина. Знайте, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Они должны предъявить служебное удостоверение. И в любом случае они должны составить протокол, а не брать у вас деньги на месте — это будет нарушением закона, дача взятки и совсем другая ответственность.



Нарушение режима самоизоляции — это административное правонарушение. Соответственно, выписывать и оплачивать штрафы по нему должны так же, как и в случае с остальными нарушениями КоАП: полицейские составляют протокол, дают бланк постановления о правонарушении или квитанцию об оплате с уникальным идентификатором начисления, по которому нужно оплатить штраф. Но вину еще надо установить в суде. Полицейские, составившие протокол, должны направить материалы в мировой суд, который вынесет соответствующее постановление: привлекать вас к ответственности или нет. Также вы вправе оспорить решение полицейских в суде.



Если же полицейские настаивают, что вы должны отдать им деньги здесь и сейчас, обращайтесь в службу собственной безопасности МВД или в ФСБ.

