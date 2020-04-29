В среду, 29 апреля, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил о том, что еще 15 пациентов выписаны из больницы.



— В Новосибирской области подтверждено 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 впервые зарегистрирован на территории Тогучинского района. Сегодня из инфекционных стационаров выписаны 15 пациентов, у них отрицательные результаты контрольных тестов. Всего в регионе 78 человек выздоровели, скончались 4 пациента, — говорится в сообщении.

Сейчас под наблюдением медиков находится 1449 жителей региона, 11752 человека уже сняты с наблюдения. Также за сутки зарегистрировано 980 обращений, госпитализированы — 34 человека.