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Сейчас в области выявлено 436 случаев заражения

Сейчас в области выявлено 436 случаев заражения

В среду, 29 апреля, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил о том, что еще 15 пациентов выписаны из больницы.

— В Новосибирской области подтверждено 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 впервые зарегистрирован на территории Тогучинского района. Сегодня из инфекционных стационаров выписаны 15 пациентов, у них отрицательные результаты контрольных тестов. Всего в регионе 78 человек выздоровели, скончались 4 пациента, — говорится в сообщении.

Сейчас под наблюдением медиков находится 1449 жителей региона, 11752 человека уже сняты с наблюдения. Также за сутки зарегистрировано 980 обращений, госпитализированы — 34 человека.

Сегодня утром стало известно о ещё 29 заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Количество подтверждённых диагнозов выросло до 436.

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коронавирус в Новосибирске
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