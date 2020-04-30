История успеха на двух страницах: как правильно составить резюме и «продать» себя работодателю

Всякое резюме в обязательном порядке содержит имя, фамилию и контактные данные соискателя, название должности, на которую он претендует, и список его достижений на предыдущих местах работы. С одной стороны, есть четкие правила, c другой — важно иметь индивидуальный почерк и не писать под копирку. В день рекрутеры просматривают десятки резюме, на каждое уходит в среднем по минуте, и стоит приложить усилия, чтобы их взгляд задержался именно на вашей визитке.



Не пишите лишнего



Задача резюме — продать работодателю ваши знания, умения, навыки и опыт, но всё должно быть уместным. Если привыкли заполнять анкеты в госучреждениях, держите себя в руках. Вы ведь не вписываете в резюме паспортные данные? Не надо указывать и почтовый адрес с индексом: навряд ли работодатель станет писать вам бумажные письма. Гендер, как правило, определяется по ФИО: зачем же отдельно уточнять «Пол: мужской»? Семейный статус и наличие у вас детей в большинстве случаев работодателя не интересуют. Пункт «Образование» лучше ставить после «Опыта работы»: работодателю важнее, на что вы способны, а не где учились. Есть мнение, что для многих вакансий вообще всё равно, есть ли у соискателя диплом.

