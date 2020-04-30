В Новосибирске взлетела цена на лечение от коронавируса — показываем цифры в одной карточке

В Новосибирской области выявлено больше 400 человек с коронавирусом и среди них есть и дети. Фонд ОМС пересмотрел оплату страховыми компаниями лечения от COVID-19.
В конце марта стоимость лечения при тяжелом течении заболевания колебалась в пределах 200 тысяч рублей, а средней тяжести — до 100 тысяч рублей. Теперь цена выросла почти вдвое.
— Выплата зависит от определённых коэффициентов, у разных медучреждений они разные, поэтому и стоимость отличается у больниц. Формулы все уже есть, как и необходимые документы, — рассказали корреспонденту НГС в одной из страховых компаний Новосибирска.
Отдельно оплачивается проведение ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию (обогащение крови пациента на специальном устройстве. — Прим. ред.)
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуацией с коронавирусом в Новосибирской области.
На данный момент в регионе заболел 471 житель.
Губернатор НСО Андрей Травников вчера рассказал журналистам, как после 30 апреля будет жить наш регион. Мы вели онлайн-трансляцию с этой встречи. Здесь опубликованы основные тезисы его выступления.
НГС также поговорил с родственниками новосибирца, умершего от коронавируса. Они готовят обращение в прокуратуру, утверждая, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу.