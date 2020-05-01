В Министерстве строительства Новосибирской области рассказали, сколько уже потратили денег на региональный центр волейбола. В него вложили уже больше двух миллиардов.
Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос НГС.
— Фактическое финансирование по объекту с начала строительства на 27 апреля 2020 года составило 2 104 875 510 рублей, в том числе 1 395 760 450 рублей — за счет средств федерального бюджета, — сообщает ведомство.
В этом году на строительство уже потратили 100 млн. 795 тысяч рублей, из них 89 млн. 760 тысяч — из федерального бюджета.
— С учетом положительного заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России», предельная сметная стоимость объекта составляет 2 947 727 330 рублей, — пишет Минстрой.
Волейбольный центр строят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Заказчик строительства — Управление капительного строительства Новосибирской области, работы ведёт компания ПФК «Агросервис». Минстрой сообщил, что сейчас строительство находится на завершающей стадии и центр волейбола планируют сдать в эксплуатацию в этом году.
На прошлой неделе УКС объявило новый аукцион на строительство волейбольного центра, максимальная сумма закупки составила 314,1 млн. рублей. Согласно информации о закупке, подрядчик должен будет выполнить пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования, телевещания, силового и электрооборудования. Также нужно будет настроить наружные электросети, освещение, работу аудиовизуального комплекса конференц-зала и другие системы здания.