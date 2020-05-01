В Министерстве строительства Новосибирской области рассказали, сколько уже потратили денег на региональный центр волейбола. В него вложили уже больше двух миллиардов.



Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос НГС.



— Фактическое финансирование по объекту с начала строительства на 27 апреля 2020 года составило 2 104 875 510 рублей, в том числе 1 395 760 450 рублей — за счет средств федерального бюджета, — сообщает ведомство.



В этом году на строительство уже потратили 100 млн. 795 тысяч рублей, из них 89 млн. 760 тысяч — из федерального бюджета.

