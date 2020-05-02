Убери это из косметички! Визажист устроила ревизию помадам и тональникам журналиста НГС — смотрим результат

В прямом эфире нашего Instagram мы с новосибирским визажистом Анной Леоновой разобрали косметичку журналиста НГС Алины Каур. Что из этого вышло и от каких beauty-продуктов она посоветовала срочно избавиться — рассказываем в сегодняшнем обзоре.

Немного про кисти для макияжа

Все кисти в косметичке как правило лежат вперемешку с остальной косметикой. Но лучше подобрать для них отдельный тубус. Для макияжа достаточно будет 4–5 кистей.

— Бывает даже, что от духов остаются какие-то красивые коробочки, их можно просто поставить вертикально и использовать для хранения кистей. Когда кисти просто лежат в косметичке, то они соприкасаются с косметичкой, может возникнуть залом, — объясняет визажист.