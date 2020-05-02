Убери это из косметички! Визажист устроила ревизию помадам и тональникам журналиста НГС — смотрим результат

В прямом эфире нашего Instagram мы с новосибирским визажистом Анной Леоновой разобрали косметичку журналиста НГС Алины Каур. Что из этого вышло и от каких beauty-продуктов она посоветовала срочно избавиться — рассказываем в сегодняшнем обзоре.
Немного про кисти для макияжа
Все кисти в косметичке как правило лежат вперемешку с остальной косметикой. Но лучше подобрать для них отдельный тубус. Для макияжа достаточно будет 4–5 кистей.
— Бывает даже, что от духов остаются какие-то красивые коробочки, их можно просто поставить вертикально и использовать для хранения кистей. Когда кисти просто лежат в косметичке, то они соприкасаются с косметичкой, может возникнуть залом, — объясняет визажист.
— Тональный крем можно наносить пальчиками или спонжем. Его желательно мыть после каждого применения. А перед нанесением макияжа спонж стоит немного намочить водой, тогда тональный крем будет хорошо наноситься.
В косметичке нашего журналиста была только одна кисть для нанесения теней — «плотный бочонок».
— Такую кисть (смотрите на фото ниже — Прим. авт.) я не особо люблю, потому что она немного полосит. Всё равно потом придется либо корректировать спонжем, либо брать другую кисть. Но её можно использовать для нанесения кремообразных продуктов. Также она подойдет для нижнего века, из-за высокой плотности красивую растушевку на верхнем веке будет сложно сделать. Для него стоит выбирать пушистые кисти, чтобы растушевывать тени на веке и избегать чётких контуров.
Плоскими кистями удобно набивать тени на верхнее веко. Благодаря им цвет наносится интенсивнее.
База под макияж Maybelline Master Prime Hydrating (оставляем)
— Это одна из самых увлажняющих баз под макияж в сегменте масс-маркета. Стоит 400–450 рублей. Я её рекомендую, — говорит Анна Леонова.
Тональный крем Kiss New York Professional (оставляем)
Он нужен прежде всего для выравнивания цвета кожи, поэтому его не должно быть видно на лице.
— Во всех тональных кремах содержится разное количество цветовых пигментов. Если вам нужно что-то скрыть на лице, то этого пигмента должно быть больше. Если не требуется сильно перекрывать кожу, то можно использовать легкое тонирующее средство, его называют флюидным. Нюансы на лице необходимо перекрывать консилером. Нанесения плотного тонального крема на всё лицо лучше избегать, — рекомендует наш эксперт.
Консилер Illamasqua Skin Base Lift (оставляем)
Есть два типа консилеров. Их между собой очень часто путают. Один используют, чтобы скрыть нюансы на лице, другой — синяки под глазами. Консилер для ретуширования неровностей на лице по цвету должен быть максимально близким к тону кожи. Для нанесения консилера под глаза необходимо брать оттенок персикового цвета, чтобы убрать синеватый цвет. Ни в коем случае нельзя брать белый консилер, потому что он только усилит проблему.
— Я могу порекомендовать консилер марки Maybelline Fit me. Стоит он 250 рублей. У него хорошая плотность. Если явные синяки, то лучше брать оттенок 20, если посветлее, то можно взять 10. Есть нюанс, когда мы наносим консилер, его необходимо втушевывать и в уголок глаза, не только под глазами, — советует визажист.
Палетка для контуринга лица Mysslinn Shaping Queen (оставляем)
В палетке одновременно есть пудра, румяна и скульптор.
— Пудра нужна для того, чтобы легче было распределять какие-то сухие продукты, например, скульптор или румяна. Иначе можно случайно оставить грязное пятно на коже. Чтобы его не было, нужно кожу припудрить. Тогда скульптор, румяна и остальные сухие продукты будут мягко наноситься. И пятен не будет. Почему получаются пятна? Вы ведь до этого наносили тон, а он у нас липкий, поэтому при нанесении сухие продукты как бы цепляются за кожу.
Припудривать необходимо только т-зону, где есть жирный блеск, а также те зоны, куда мы будем наносить скульптор и сухие румяна. Всё лицо матировать не нужно — сияние сейчас актуально.
Цвет скульптора необходимо выбирать тёплого оттенка.
— Именно в этой палетке цвет скульптора немного холодный. Очень часто девушки выбирают холодный оттенок скульптора. Сейчас тенденции поменялись, теперь нужен скульптор, который дает тёплый бронзовый оттенок. Как будто девушка сама такая загорелая. Все скульпторы с холодным оттенком, к сожалению, лучше убрать из косметички. Когда эта палетка закончится, я бы порекомендовала на такую же тройную, но от NYX. Удобно, что все три продукта в одном. Стоимость полной палетки примерно 900 рублей, — рекомендует визажист.
Гель для бровей Art Visage и тени для бровей Essense (избавляемся)
В этом году акцент смещается с бровей на глаза. Брови же достаточно просто подкрасить светлым цветом или даже просто зачесать их вверх бесцветным гелем для бровей.
— Гель для бровей и палетка для бровей достаточно тёмные. Когда мы сами по себе светленькие или темненькие, то лучше брови красить на тон светлее своих. Иначе есть вероятность, что вы не успеете подкрасить глаза и на лице получатся одни брови. Так девушки выглядят немного грубовато. Существуют маркеры для бровей. Они напоминают фломастер и рисуют прямо волоски. Можно зачесать брови гелем и потом с помощью маркера добавить пару штрихов, подрисовав пару волосков. Будет выглядеть очень круто! — рассказывает Анна.
Тушь для ресниц Lash Sensational от Maybelline (оставляем)
— А вот эта тушь есть у меня в косметичке. Она даже сейчас на мне. Поэтому однозначное да, оставляем, — одобряет визажист.
Палетка для теней Catrice (оставляем)
— В этой палетке все цвета немного с бордово-коричневатыми оттенками — они сейчас очень актуальны. Бордовая гамма хорошо подходит карим глазам. Это родственные оттенки, которые смотрятся гармонично, — рассказывает Анна.
Визажист рекомендует тени, которые дают сияние, наносить прямо пальчиком. Потому что тогда они дают большее сияние, нежели кисть.
— Одиночные цвета от NYX очень похожи на цвета, которые используются в палетке. Поэтому скорее всего этот продукт будет продолжать просто так лежать в косметичке. Можно с кем-то поделиться и подарить кому-то из подруг, — советует визажист.
Гелевая подводка для глаз Eyestudio Lash and Drama Maybelline (оставляем)
— Если кто-то ищет себе гелевую подводку, то эта одна из самых топовых. Её используют визажисты для того, чтобы подводить глаза или прорабатывать нижнее веко. Гелевый продукт сам по себе очень стойкий.
Его бы я порекомендовала наносить вдоль роста ресниц на одну треть глазика с конца и тут же кистью подтушевывать, чтобы создавалась дымка.
Помады Maybelline 384, Maybelline 50 (оставляем)
Если у нас есть выровненный тон и подготовленная кожа, то любой продукт будет хорошо смотреться. Важно, чтобы он сочетался со всем образом.
— Помада на каждый день не должна быть сильно лаковой или блестящей. Я за оттенки, которые на губах становятся не сильно матовыми и не глянцевыми. Винный цвет — универсальный. А вот красная помада привлекает внимание! Она хорошо смотрится, если вы до этого проработали и подготовили кожу, нанесли тон и сделали скульптурирование лица. Румян можно избежать, чтобы не было перебора. На глаза тушь и хорошо проработанный ресничный контур.
Докупить в косметичку:
- спонжик для нанесения тонального крема;
- кисть для коррекции, чтобы моделировать лицо;
- кисти-бочонки для мягкой растушёвки теней;
- палетку теней для бровей, которые светлее кожи на один оттенок;
- кайал для глаз, чтобы проработать межресничный контур.
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