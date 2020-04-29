В Новосибирской области продолжают выявлять нарушителей установленных ограничительных мер, общая сумма штрафов уже превысила 2,3 миллиона рублей — составлено и направлено в суд 564 протокола по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Нарушители карантинного режима
В пресс-службе правительства региона напомнили, что сотрудники полиции контролируют жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции:
— Очередной нарушитель карантинного режима был задержан в аэропорту Толмачёво: 28 апреля рано утром из Москвы прилетела женщина, которая по постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Однако в этот период ей удалось вернуться на родину в Новосибирск, где после приземления самолёта её уже ждали сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Ещё один нарушитель был задержан на автомобиле в Кировском районе Новосибирска. При проверке сотрудниками ГИББД документов оказалось, что водитель находится под медицинским наблюдением, а значит, должен находиться дома.
На обоих нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей и продолжение соблюдения ограничительных мер.
— Всего по данной статье протоколы составлены в отношении 84 гражданин, из них уже 58 присуждены штрафы на сумму 840,1 тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе.
Какие ещё штрафы выписывают
Кроме того, в регионе продолжаются профилактические мероприятия, напоминающие о необходимости соблюдения правил поведения, предписанных постановлением губернатора: необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и так далее.
— На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено уже 425 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), часть из них уже оштрафована на общую сумму 244,5 миллиона рублей, — сообщили в правительстве.
В Новосибирской области продолжают следить и за индивидуальными предпринимателями. Например, в Сузунском районе они незаконно торговали мягкой мебелью, одеждой, обувью и другими товарами. В Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска работали магазины по продаже ювелирных изделий. Сотрудниками регионального минпромторга возбудили административные дела и начали расследование.
— В ходе совместных рейдов полиции и органов власти за неделю проверено 179 предприятий и 26 торговых центров, такие проверки будут продолжены. Кроме того, в усиленном режиме проходят рейды по местам уличной торговли. Также в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в отношении предприятий и организаций региона к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ привлечено 52 юридических лица, 33 присуждены штрафы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, 10 приостановили свою деятельность на разные сроки, — пояснили в пресс-службе правительства.
Общая сумма штрафов растёт очень быстро: в начале прошлой недели она превышала 1 миллион рублей. НГС собрал фотографии города в сигнальных лентах и новосибирцев, которые пытаются проникнуть в парки, скверы и на набережную — посмотрите и не повторяйте.