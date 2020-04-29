— Очередной нарушитель карантинного режима был задержан в аэропорту Толмачёво: 28 апреля рано утром из Москвы прилетела женщина, которая по постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Однако в этот период ей удалось вернуться на родину в Новосибирск, где после приземления самолёта её уже ждали сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.



Ещё один нарушитель был задержан на автомобиле в Кировском районе Новосибирска. При проверке сотрудниками ГИББД документов оказалось, что водитель находится под медицинским наблюдением, а значит, должен находиться дома.



На обоих нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей и продолжение соблюдения ограничительных мер.

— Всего по данной статье протоколы составлены в отношении 84 гражданин, из них уже 58 присуждены штрафы на сумму 840,1 тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе.

