Ветер до 25 м/с: синоптики предупредили, что нас ждёт на майских праздниках

— Если до этого у нас были рекордные температуры до +30 градусов и выше, то сейчас предполагаем, что в ближайшие дни температура составит днём до +14... +16 по западу области, в городе до +22 градусов. С пятницы по области температуры ночные будут +3... +5 градусов тепла, в городе до +9 градусов. Днём до +15... +20 градусов по региону, а в городе +16... +17. Такая погода продержится на выходные, — отметил Ягудин. — Понижение температуры скажется на снижении горимости лесов. Если до этого горимость была высокого четвертого класса, то сейчас предполагается 2–3 класс.

Новосибирцы не переставая жаловались на жару и духоту в квартирах почти весь апрель. Температура на улице держалась на уровне 20 градусов, а мэрия города не планировала завершать отопительный сезон до середины мая, ведь месяц еще обещает быть холодным. Однако в четверг, 23 апреля, власти заявили, что отопительный сезон окончен. Мэр объяснил такое решение аномальной жарой в апреле — в Новосибирске тепло отключают так рано впервые за 10 лет. Мы решили заглянуть в виртуальные погодные сервисы и проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.

