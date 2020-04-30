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Ветер до 25 м/с: синоптики предупредили, что нас ждёт на майских праздниках

На область идут ливневые дожди и грозы

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Ветер будет очень сильным — порывами до 25 метров в секунду

Ветер будет очень сильным — порывами до 25 метров в секунду

В Новосибирске синоптики составили прогноз погоды до воскресенья — новосибирцев ждёт похолодание и дождь с ветром.

— Погода меняется резко. Сейчас над Новосибирском проходят атмосферные холодные фронты, связанные с циклоном, который идёт на северо-восток. В область придут ливневые дожди, грозы с порывистым ветром. Мы думаем, что будет понижаться и температурный фон, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ветер будет очень сильным — порывы до 23–25 метров в секунду.

— Если до этого у нас были рекордные температуры до +30 градусов и выше, то сейчас предполагаем, что в ближайшие дни температура составит днём до +14... +16 по западу области, в городе до +22 градусов. С пятницы по области температуры ночные будут +3... +5 градусов тепла, в городе до +9 градусов. Днём до +15... +20 градусов по региону, а в городе +16... +17. Такая погода продержится на выходные, — отметил Ягудин. — Понижение температуры скажется на снижении горимости лесов. Если до этого горимость была высокого четвертого класса, то сейчас предполагается 2–3 класс.

Новосибирцы не переставая жаловались на жару и духоту в квартирах почти весь апрель. Температура на улице держалась на уровне 20 градусов, а мэрия города не планировала завершать отопительный сезон до середины мая, ведь месяц еще обещает быть холодным. Однако в четверг, 23 апреля, власти заявили, что отопительный сезон окончен. Мэр объяснил такое решение аномальной жарой в апреле — в Новосибирске тепло отключают так рано впервые за 10 лет. Мы решили заглянуть в виртуальные погодные сервисы и проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.

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