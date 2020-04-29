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Страна и мир Обзор

Тоска неимоверная: 21 фото из последнего отпуска читателей и журналистов НГС (будто из прошлой жизни)

Делитесь в комментариях, где вы отдыхали в последний раз. И какие планы у вас на отпуск-2020

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Сибирячка Екатерина Ворсина в последний раз отдыхала в Абхазии. На фото — невероятной красоты озеро «Рица»

Сибирячка Екатерина Ворсина в последний раз отдыхала в Абхазии. На фото — невероятной красоты озеро «Рица»

Целый месяц (и даже немного больше) мы провели на самоизоляции, а это значит, что медленно и незаметно к нам подкрадывается последний месяц весны и теплое лето. Когда откроют авиасообщение с другими странами пока непонятно, но есть предположения, что только к 2021 году. А это значит, что плакали все наши мечты о загранице. Да даже на родной и любимый Алтай теперь не съездить. Грустно? Нам тоже! Поэтому мы попросили вас, читателей, прислать нам фото с последнего отпуска нам в директ Инстаграма. Айда окунаться в воспоминания вместе с нами! В конце — бонус. Фотографии из последнего отпуска журналистов НГС.

А другая наша читательница, Евгения Рябинина, успела побывать в отпуске на вершине одного из кратеров вулкана Этна...

А другая наша читательница, Евгения Рябинина, успела побывать в отпуске на вершине одного из кратеров вулкана Этна...

А эта читательница была в январе на Пхукете

А эта читательница была в январе на Пхукете

Ксения в отпуске посещала Прагу

Ксения в отпуске посещала Прагу

Ольга была в отпуске в Доминиканской республике на острове Саона

Ольга была в отпуске в Доминиканской республике на острове Саона

Владимир Синицин отдыхал на Алтае<br>

Владимир Синицин отдыхал на Алтае

Фотограф Андрей Шпак был в Индии. За все путешествие на телефон было сделано всего четыре фото, остальное время читатель наслаждался отпуском

Фотограф Андрей Шпак был в Индии. За все путешествие на телефон было сделано всего четыре фото, остальное время читатель наслаждался отпуском

Еще одна сибирячка прислала фото из Катара, Сербии, Вьетнама и Германии. На этом фото — Германия

Еще одна сибирячка прислала фото из Катара, Сербии, Вьетнама и Германии. На этом фото — Германия

Татьяна отдыхала на солнечном Пхукете

Татьяна отдыхала на солнечном Пхукете

Екатерина с семьей любит море

Екатерина с семьей любит море

А вот еще одно классное фото от нашей подписчицы в Инстаграм. Не можем решить, что тут самое яркое — девушка или город за её спиной

А вот еще одно классное фото от нашей подписчицы в Инстаграм. Не можем решить, что тут самое яркое — девушка или город за её спиной

А вот еще одна наша читательница, Татьяна, этой зимой отдыхала с семьей в Горном Алтае. Настоящая зимняя сказка!

А вот еще одна наша читательница, Татьяна, этой зимой отдыхала с семьей в Горном Алтае. Настоящая зимняя сказка!

Еще одна наша читательница (между прочим, ведущая утреннего шоу на телеканале СТС в Новосибирске) поделилась фото из Геленджика, где отдыхала в 2019 году. До чего красиво там было!

Еще одна наша читательница (между прочим, ведущая утреннего шоу на телеканале СТС в Новосибирске) поделилась фото из Геленджика, где отдыхала в 2019 году. До чего красиво там было!

Читательница Вика со своей семьей отдыхали в марте на Пхукете, вернулись домой 9 числа. Счастливые! Успели этой весной покупаться на море

Читательница Вика со своей семьей отдыхали в марте на Пхукете, вернулись домой 9 числа. Счастливые! Успели этой весной покупаться на море

Заместитель главного редактора Елена Громкова в последнем отпуске побывала на Алтае. Эх, снова бы там оказаться, а не вот это вот всё

Заместитель главного редактора Елена Громкова в последнем отпуске побывала на Алтае. Эх, снова бы там оказаться, а не вот это вот всё

Журналист Мария Тищенко, чьими медицинскими репортажами вы наверняка зачитываетесь, до сих пор не может забыть декабрьский жаркий Нячянг (Вьетнам)

Журналист Мария Тищенко, чьими медицинскими репортажами вы наверняка зачитываетесь, до сих пор не может забыть декабрьский жаркий Нячянг (Вьетнам)

Душа нашей редакции Екатерина Евстафьева (если вам было интересно, кто пишет новости в семь утра на НГС, то знайте — это Катя, впрочем, не только она). Свой отпуск Екатерина провела в родном городе в обнимку с котиком

Душа нашей редакции Екатерина Евстафьева (если вам было интересно, кто пишет новости в семь утра на НГС, то знайте — это Катя, впрочем, не только она). Свой отпуск Екатерина провела в родном городе в обнимку с котиком

Главный редактор Лена отметила свой день рождения в Европе. Там было холодно (не верьте солнцу!), но красиво

Главный редактор Лена отметила свой день рождения в Европе. Там было холодно (не верьте солнцу!), но красиво

Журналист Маша Вьюн ради вас тоже иногда приходит в редакцию к семи утра. А этот снимок был сделан в августе прошлого года на&nbsp;горе Медеу, Казахстан. «Прикид обусловлен тем, что там (на горе) было очень холодно», — объясняет Маша. А вообще тем летом в Казахстане было хорошо — тепло и фрукты дешевые

Журналист Маша Вьюн ради вас тоже иногда приходит в редакцию к семи утра. А этот снимок был сделан в августе прошлого года на горе Медеу, Казахстан. «Прикид обусловлен тем, что там (на горе) было очень холодно», — объясняет Маша. А вообще тем летом в Казахстане было хорошо — тепло и фрукты дешевые

В сентябре прошлого года наша замечательная Ксения Лысенко отдыхала в прекрасной Барселоне (Испания). Скажем по секрету: Ксюша обожает Барселону и была там уже несколько раз (впрочем, она не единственный фанат этого города в нашей редакции)

В сентябре прошлого года наша замечательная Ксения Лысенко отдыхала в прекрасной Барселоне (Испания). Скажем по секрету: Ксюша обожает Барселону и была там уже несколько раз (впрочем, она не единственный фанат этого города в нашей редакции)

Журналист Илья Калинин (между прочим, он громче всех в редакции ругается с чиновниками по телефону и умеет поставить на место любого) провел свой последний отпуск на&nbsp;полномасштабной реконструкции пограничной крепости XVIII века, выстроенной в Чемальском районе Республики Алтай, в долине маленькой речки Куюм<br class="Apple-interchange-newline">

Журналист Илья Калинин (между прочим, он громче всех в редакции ругается с чиновниками по телефону и умеет поставить на место любого) провел свой последний отпуск на полномасштабной реконструкции пограничной крепости XVIII века, выстроенной в Чемальском районе Республики Алтай, в долине маленькой речки Куюм

А куда вы планировали съездить в отпуск в этом году? Делитесь с нами в комментариях, будем вместе держать кулачки за излечение мира от коронавируса и скорейшее открытие границ!

Когда вы были в отпуске в последний раз?

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    коронавирус в Новосибирскеотпускпутешествия
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