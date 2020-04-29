Тоска неимоверная: 21 фото из последнего отпуска читателей и журналистов НГС (будто из прошлой жизни)

Целый месяц (и даже немного больше) мы провели на самоизоляции, а это значит, что медленно и незаметно к нам подкрадывается последний месяц весны и теплое лето. Когда откроют авиасообщение с другими странами пока непонятно, но есть предположения, что только к 2021 году. А это значит, что плакали все наши мечты о загранице. Да даже на родной и любимый Алтай теперь не съездить. Грустно? Нам тоже! Поэтому мы попросили вас, читателей, прислать нам фото с последнего отпуска нам в директ Инстаграма. Айда окунаться в воспоминания вместе с нами! В конце — бонус. Фотографии из последнего отпуска журналистов НГС.

