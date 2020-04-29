Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием. Есть и специфический совет — для поздравления с праздниками всем нам рекомендуют использовать «современные дистанционные средства связи». Поздравляйте ветеранов по телефону.



Для тех, кто решил всё-таки отправиться на дачу, несмотря на все предупреждения, рекомендации отдельные. Передвигаться нужно на такси или в своей машине, а если всё-таки поехали общественным транспортом, то использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, протирать руки антисептиком, не трогать лицо и ничего не есть по дороге.