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Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Специалисты рассказали, как безопасно отметить майские праздники

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Отдыхать за городом можно только с теми же, с кем вы самоизолировались

Отдыхать за городом можно только с теми же, с кем вы самоизолировались

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием. Есть и специфический совет — для поздравления с праздниками всем нам рекомендуют использовать «современные дистанционные средства связи». Поздравляйте ветеранов по телефону.

Для тех, кто решил всё-таки отправиться на дачу, несмотря на все предупреждения, рекомендации отдельные. Передвигаться нужно на такси или в своей машине, а если всё-таки поехали общественным транспортом, то использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, протирать руки антисептиком, не трогать лицо и ничего не есть по дороге.

Во время отдыха в лесу или на даче:

  • не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали в будние дни;
  • избегайте контактов с соседями по дачному участку и другими компаниями, соблюдайте социальную дистанцию;
  • пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше остаться дома;
  • тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;
  • не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно осматривайте одежду и открытые части тела;
  • овощи и фрукты мойте проточной водой;
  • соблюдайте температурный режим хранения продуктов;
  • не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и вызовите врача на дом.

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коронавирусмайские праздникиотдых
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