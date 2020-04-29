Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на 6 новосибирских предприятиях зафиксировали очаги коронавируса.
Глава региона сообщил об этом во время брифинга 29 апреля.
— Сегодня из очагов производственных, которые зафиксировали в трудовых коллективах, всего лишь 6 очагов общей численностью 61 человек. Наибольшее количество очагов — это семейные очаги, численность заболевших варьируется от 2 до 4 человек, — отметил Андрей Травников.
Андрей Травников также рассказал о специалисте из Москвы, который заразил новосибирскую бригаду.
— Были локальные вспышки в медицинских организациях. В производственных коллективах один заболевший заразил всю бригаду. Ещё один случай — пригласили специалиста, который прилетел из Москвы, и он заразил всю бригаду, — перечислил губернатор. — Мощность очагов в районе 10 человек.
Губернатор отметил, что формирования больших очагов удается избежать благодаря активному адресному тестированию.
НГС собрал 5 основных тезисов выступления Андрей Травникова — читайте их в нашем материале.
Глава региона также назвал роддом, в который будут перевозить беременных, заболевших коронавирусом.
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