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Тема дня Очаги коронавируса — на 6 предприятиях в НСО
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Количество тестов на коронавирус в регионе достигло 3 тысяч в день

Количество тестов на коронавирус в регионе достигло 3 тысяч в день

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на 6 новосибирских предприятиях зафиксировали очаги коронавируса.

Глава региона сообщил об этом во время брифинга 29 апреля.

— Сегодня из очагов производственных, которые зафиксировали в трудовых коллективах, всего лишь 6 очагов общей численностью 61 человек. Наибольшее количество очагов — это семейные очаги, численность заболевших варьируется от 2 до 4 человек, — отметил Андрей Травников.

Андрей Травников также рассказал о специалисте из Москвы, который заразил новосибирскую бригаду.

— Были локальные вспышки в медицинских организациях. В производственных коллективах один заболевший заразил всю бригаду. Ещё один случай — пригласили специалиста, который прилетел из Москвы, и он заразил всю бригаду, — перечислил губернатор. — Мощность очагов в районе 10 человек.

Губернатор отметил, что формирования больших очагов удается избежать благодаря активному адресному тестированию.

НГС собрал 5 основных тезисов выступления Андрей Травникова — читайте их в нашем материале.

Глава региона также назвал роддом, в который будут перевозить беременных, заболевших коронавирусом.

Мы следим за ситуацией с COVID-19 в Новосибирской области в нашей онлайн-хронике.

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коронавирус в Новосибирске
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