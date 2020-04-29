Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на 6 новосибирских предприятиях зафиксировали очаги коронавируса.



Глава региона сообщил об этом во время брифинга 29 апреля.

— Сегодня из очагов производственных, которые зафиксировали в трудовых коллективах, всего лишь 6 очагов общей численностью 61 человек. Наибольшее количество очагов — это семейные очаги, численность заболевших варьируется от 2 до 4 человек, — отметил Андрей Травников.

Андрей Травников также рассказал о специалисте из Москвы, который заразил новосибирскую бригаду.