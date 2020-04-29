Губернатор НСО Андрей Травников рассказал журналистам, как после 30 апреля будет жить наш регион. Мы вели онлайн-трансляцию с этой встречи. Здесь публикуем основные тезисы из выступления главы региона.
1. О закрытии границ
— У нас 7 въездов в Новосибирскую область. Один из них, в Казахстан, давно перекрыт. На шести мы выставили посты — дежурят комплексные бригады. Ведётся разъяснительная работа.
2. Про очаги коронавируса
— Были локальные вспышки в медорганизациях. В производственных коллективах один заболевший заразил всю бригаду. Ещё один случай — пригласили специалиста, который прилетел из Москвы, и он заразил всю бригаду.
3. Про поездки на дачи
— На дачи можно ехать. Это дополнительное разобщение населения, и об этом говорил президент. Но по возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Дополнительная просьба: не жить на даче в режиме приехал-уехал.
4. Про электронные пропуска
— Готовимся к внедрению. Это очень серьезная работа — и с точки зрения ограничений, и администрирования. Технически готовы к внедрению. Мы транзитный регион. И ограничивать перемещения через наши границы — это очень болезненно.
5. Про самоизоляцию
— Полностью поддерживаю решение президента о необходимости продления режима самоизоляции как минимум до 11 мая. Также продлевается режим непосещения школ, работы дежурных групп, ограничивается деятельность ряда предприятий.
До этого к нации обратился президент: Владимир Путин сообщил о продлении режима самоизоляции по всей стране до 11 мая.
Сейчас в Новосибирской области действует масочный режим. Как его соблюдают новосибирцы — показываем в 8 фотографиях.