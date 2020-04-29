29 апреля среда
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 74.57
eur 80.77
Тема дня Очаги коронавируса — на 6 предприятиях в НСО
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 74.57
eur 80.77

Все новости

Все новости
Фактически сейчас в области действуют два режима — режим самоизоляции и масочный режим. Как его соблюдают горожане — видите сами

Фактически сейчас в области действуют два режима — режим самоизоляции и масочный режим. Как его соблюдают горожане — видите сами

Губернатор НСО Андрей Травников рассказал журналистам, как после 30 апреля будет жить наш регион. Мы вели онлайн-трансляцию с этой встречи. Здесь публикуем основные тезисы из выступления главы региона.

1. О закрытии границ

— У нас 7 въездов в Новосибирскую область. Один из них, в Казахстан, давно перекрыт. На шести мы выставили посты — дежурят комплексные бригады. Ведётся разъяснительная работа.

2. Про очаги коронавируса

— Были локальные вспышки в медорганизациях. В производственных коллективах один заболевший заразил всю бригаду. Ещё один случай — пригласили специалиста, который прилетел из Москвы, и он заразил всю бригаду.

3. Про поездки на дачи

— На дачи можно ехать. Это дополнительное разобщение населения, и об этом говорил президент. Но по возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Дополнительная просьба: не жить на даче в режиме приехал-уехал.

4. Про электронные пропуска

— Готовимся к внедрению. Это очень серьезная работа — и с точки зрения ограничений, и администрирования. Технически готовы к внедрению. Мы транзитный регион. И ограничивать перемещения через наши границы — это очень болезненно.

5. Про самоизоляцию


— Полностью поддерживаю решение президента о необходимости продления режима самоизоляции как минимум до 11 мая. Также продлевается режим непосещения школ, работы дежурных групп, ограничивается деятельность ряда предприятий.

До этого к нации обратился президент: Владимир Путин сообщил о продлении режима самоизоляции по всей стране до 11 мая.

Сейчас в Новосибирской области действует масочный режим. Как его соблюдают новосибирцы — показываем в 8 фотографиях.

По теме

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскесамоизоляцияАндрей Травников
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (86)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!