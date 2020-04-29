Губернатор НСО Андрей Травников рассказал журналистам, как после 30 апреля будет жить наш регион. Мы вели онлайн-трансляцию с этой встречи. Здесь публикуем основные тезисы из выступления главы региона.



1. О закрытии границ



— У нас 7 въездов в Новосибирскую область. Один из них, в Казахстан, давно перекрыт. На шести мы выставили посты — дежурят комплексные бригады. Ведётся разъяснительная работа.



2. Про очаги коронавируса



— Были локальные вспышки в медорганизациях. В производственных коллективах один заболевший заразил всю бригаду. Ещё один случай — пригласили специалиста, который прилетел из Москвы, и он заразил всю бригаду.