Новосибирским компаниям разрешили взять в долг 158 миллионов на зарплату

В Новосибирской области одобрили кредиты на 158 миллионов рублей на выплату зарплат.
Об этом сегодня, 29 апреля, во время брифинга заявил губернатор Андрей Травников.
— На сегодняшний день уже 58 заявок от предприятий и организаций на сумму 158 миллионов рублей одобрено, — сообщил губернатор.
Также в регионе проводят реструктуризацию кредитов для предприятий.
Кроме этого, глава Новосибирской области сообщил, что власти готовят дополнительный пакет мер для восстановления экономики региона.
— Мы со своей стороны — правительство Новосибирской области вместе с главами муниципалитетов — готовим свой пакет предложений по дальнейшему восстановлению экономики, — сообщил глава региона.
Пакет предложений озвучат после 5 мая.
Ряд федеральных мер поддержки бизнеса в регионе уже начали реализовывать, например, был продлен срок уплаты налогов и страховых взносов.
— На сегодняшний день 40 тысяч 192 организации имеют право на обращение в налоговый орган за предоставлением такой отсрочки, — сообщил губернатор.
Также в Новосибирской области запущен фонд микрофинансирования, срок микрозаймов продлён до трёх лет. На сегодняшний день в фонд поступило 56 заявлений, из них рассмотрено 54, 2 остаются в работе. Ранее сумма займа без залога составляла 100 тысяч рублей, теперь её увеличили до 300 тысяч.
О чём ещё говорил Андрей Травников во время брифинга, вы можете почитать в нашем материале.