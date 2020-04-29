Новосибирским компаниям разрешили взять в долг 158 миллионов на зарплату

В Новосибирской области одобрили кредиты на 158 миллионов рублей на выплату зарплат.



Об этом сегодня, 29 апреля, во время брифинга заявил губернатор Андрей Травников.

— На сегодняшний день уже 58 заявок от предприятий и организаций на сумму 158 миллионов рублей одобрено, — сообщил губернатор.

Также в регионе проводят реструктуризацию кредитов для предприятий.

Кроме этого, глава Новосибирской области сообщил, что власти готовят дополнительный пакет мер для восстановления экономики региона.



— Мы со своей стороны — правительство Новосибирской области вместе с главами муниципалитетов — готовим свой пакет предложений по дальнейшему восстановлению экономики, — сообщил глава региона.

