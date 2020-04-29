В Новосибирске начались поиски Валентины Роговской, которая пропала более 10 дней назад. Ориентировку с указанием примет пропавшей опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сегодня, 29 апреля.



В ней сообщается, что пропавшей 57 лет, 19 апреля они уехала на белом автомобиле Honda Mobilio Spike, с тех пор местонахождение женщины неизвестно.



Что известно о пропавшей?



Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, заявление о пропаже Валентины Роговской в полицию написали её подруги, так как та перестала выходить на связь «без каких-либо объективных причин».

