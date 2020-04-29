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Валентина Роговская пропала 12 дней назад, её местонахождение до сих пор неизвестно

Валентина Роговская пропала 12 дней назад, её местонахождение до сих пор неизвестно

В Новосибирске начались поиски Валентины Роговской, которая пропала более 10 дней назад. Ориентировку с указанием примет пропавшей опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сегодня, 29 апреля.

В ней сообщается, что пропавшей 57 лет, 19 апреля они уехала на белом автомобиле Honda Mobilio Spike, с тех пор местонахождение женщины неизвестно.

Что известно о пропавшей?

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, заявление о пропаже Валентины Роговской в полицию написали её подруги, так как та перестала выходить на связь «без каких-либо объективных причин».

— Здесь в Новосибирске у неё родных нет, кроме сына. Мы проводили информационный поиск, выезжали на место, опрашивали соседей, друзей, ездили на дачу, куда она планировала уехать и где она так и не появилась. Вот это её отсутствие дома и на даче привело к тому, что друзья забеспокоились и пошли в полицию писать заявление, — добавила она.

Сейчас телефон Валентины Роговской вне сети, её социальные сети неактивны. Ранее, как подчеркнула Алеся Яблонских, подобных вещей с женщиной не происходило, у неё также не было планов уехать куда-либо.

Женщина планировала поездку на дачу, но туда так и не доехала

Женщина планировала поездку на дачу, но туда так и не доехала

Волонтёры «Лиза Алерт» пока ведут лишь информационный поиск, поскольку направление, куда могла уехать женщина, неизвестно и нет зоны, где можно было бы начать оклейку ориентировок или патрулирование.

— Последний раз выходила на связь 17 апреля, говорила, что останется на даче на всё время самоизоляции. Подруги хватились её 20-го числа, когда не смогли связаться, осмотрели дачу — нет ни её, ни машины. Пока собираем информацию, исходя из этого, будут приниматься решения об активном поиске, — отметила пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Что говорят в полиции?

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о пропаже Валентины Роговской.

— В отдел полиции №7 «Ленинский» о том, что 16 апреля женщина перестала выходить на связь и отсутствует по месту жительства. В настоящее время её местонахождение устанавливается. Каких-либо обстоятельств криминального характера в процессе проверки не обнаружено, — уточнили в полиции.

В ведомстве также добавили. что сибирячка уехала вместе с совершеннолетним сыном — его местонахождение сейчас также неизвестно.

Всем, кому что-либо известно о пропавшей женщине, сотрудники полиции просят сообщать по телефонам 232–64–70 либо 232–64–80 (Уголовный розыск отдела полиции №7). Свои сообщения вы также можете отправлять нам в редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

В Новосибирске уже второй месяц ведутся поиски новосибирского учёного Геннадия Кулакова. 3 марта он вышел со своей работы (Институт горного дела), но домой так и не вернулся.

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