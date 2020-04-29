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Технически внедрение пропусков подготовили практически за неделю

Технически внедрение пропусков подготовили практически за неделю

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о готовности региона к введению электронных пропусков .

— Да, мы готовимся к внедрению электронных пропусков. Подходим к этому взвешенно. Это очень серьёзная и с точки зрения ограничений, и с точки зрения администрирования работа. Технически и организационно готовы к внедрению электронных пропусков на территории Новосибирской области. Но в связи с тем, что мы транзитный регион, ограничивать перемещения через наши границы — это очень болезненно, — отметил губернатор на сегодняшней пресс-конференции.

Оформить пропуски можно будет через Госуслуги. Готовиться к внедрению такой системы начали 22 апреля.

На вопрос о поездках на дачу губернатор ответил положительно — они даже приветствуются, потому что так люди разобщаются. Но важно не пользоваться общественным транспортом и не жечь костры в лесах.

НГС узнал, что об этой инициативе думают новосибирцы (что-то они не рады!). Ранее губернатор подписал постановление о приложении, которое следит за новосибирцами на карантине.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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