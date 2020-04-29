Оформить пропуски можно будет через Госуслуги. Готовиться к внедрению такой системы начали 22 апреля.



На вопрос о поездках на дачу губернатор ответил положительно — они даже приветствуются, потому что так люди разобщаются. Но важно не пользоваться общественным транспортом и не жечь костры в лесах.

НГС узнал, что об этой инициативе думают новосибирцы (что-то они не рады!). Ранее губернатор подписал постановление о приложении, которое следит за новосибирцами на карантине.