Губернатор Новосибирской области поддержал продление режима самоизоляции, которое накануне анонсировал президент Владимир Путин.



— Я полностью поддерживаю решение президента о необходимости продления режима нерабочих дней и периода самоизоляции, — сказал Андрей Травников на сегодняшней встрече с журналистами.



Режим продлят до 11 мая, при этом новые ограничительные меры пока не вводят.

Губернатор добавил, что сейчас в регионе выросли темпы тестирования на коронавирус — ежедневно делают три тысячи тестов.