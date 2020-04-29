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Губернатор НСО Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции на встрече с журналистами

Губернатор НСО Андрей Травников заявил о продлении режима самоизоляции на встрече с журналистами

Губернатор Новосибирской области поддержал продление режима самоизоляции, которое накануне анонсировал президент Владимир Путин.

— Я полностью поддерживаю решение президента о необходимости продления режима нерабочих дней и периода самоизоляции, — сказал Андрей Травников на сегодняшней встрече с журналистами.

Режим продлят до 11 мая, при этом новые ограничительные меры пока не вводят.

Губернатор добавил, что сейчас в регионе выросли темпы тестирования на коронавирус — ежедневно делают три тысячи тестов.

О чём ещё говорил Андрей Травников во время брифинга, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирскевсеобщая самоизоляцияАндрей Травников
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