Как Новосибирская область будет жить в мае: объясняет губернатор (онлайн-трансляция)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию. Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая, поэтому ждём, как на это отреагирует глава нашего региона.



Как Новосибирская область будет жить в мае? Когда и как в регионе будут снимать режим самоизоляции? Ждать ли нам новых ограничений?



Мы ведём текстовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции на сайте. А прямой эфир вы сможете посмотреть в 14:00 в Instagram. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!