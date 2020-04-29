Как Новосибирская область будет жить в мае: объясняет губернатор (онлайн-трансляция)

- Готовимся к внедрению электронных пропусков. Это очень серьезная и с точки зрения ограничений, и администрирования работа. Технически готовы к внедрению. Мы транзитный регион. И ограничивать перемещения через наши границы - это очень болезненно, - отметил губернатор.
Программа будет федеральная через Госуслуги.
Федеральные гранты на сохранение рабочих мест новосибирским компаниям начнут выдавать с начала мая.
Более тысячи человек получили временную работу.
Предоставление кредитов на выплату заработной платы — местные компании отправили 58 заявок и уже получили 158 миллионов.
Реструктуризацию кредитов одобрили на 624 на 1 миллиард рублей.
Подано 56 заявлений на микрокредитование на три года.
Две заявки на льготное кредитование от местных компаний уже поступили и их одобрили.
Федеральная мера по продлению сроков уплаты налогов и страховых взносов уже начала действовать, как и плановые проверки бизнеса.
Более 40 тысяч организация региона имеют право на отсрочку налогов.
Губернатор надеется, что после 11 мая будет возможность для ослабления режима самоизоляции.
Пакет предложений по восстановлению экономики правительство региона уже готовит. Их озвучат после 5 мая.
Также губернатор напомнил и о введённом масочном режиме.
— Полностью поддерживаю решение президента Российской Федерации о необходимости продления режима самоизоляции как минимум до 11 мая. Все решения на уровне Новосибирской области приняты. Мы не меняем набор мер. А просто продляем режим до конца 11 мая. Продлевается режим не посещения школ, работы дежурных групп, ограничивается деятельность ряда предприятий, — отметил Травников.
— Ситуация достаточно благоприятная в регионе, но тем не менее успокаиваться рано, — сказал губернатор.
Сейчас в регионе 6 очагов коронавируса на предприятиях — в них заболело около 60 человек.
— Наибольшая часть — практически 80 % с коронавирусом — те люди, которые были выявлены во время активного мониторинга и эпидрасследования, — отметил Травников.
В инфекционных стационарах сейчас находятся 540 человек.
Пресс-конференция началась.
Ждём губернатора.
Сегодня журналистов собрали в малом зале правительства.
Пока ждём начала выступления, вспомним цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией по региону.
По данным оперштаба, на сегодня в Новосибирской области зарегистрировано 436 случаев коронавируса. 63 человека выздоровели, 4 скончались.
В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 человек – на ИВЛ.
Добрый день, дорогие читатели. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я, вместе с коллегой Марией Вьюн, буду вести онлайн-трансляцию с пресс-конференции губернатора.
До неё остается чуть меньше 15 минут.