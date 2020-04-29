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Срочно Продлят ли в Новосибирске самоизоляцию до 11 мая?
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Как Новосибирская область будет жить в мае: объясняет губернатор (онлайн-трансляция)

Президент продлил режим самоизоляции до 11 мая. Интересно, какое решение примет глава нашего региона?

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Губернатор ответит на вопросы журналистов

Губернатор ответит на вопросы журналистов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию. Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая, поэтому ждём, как на это отреагирует глава нашего региона.

Как Новосибирская область будет жить в мае? Когда и как в регионе будут снимать режим самоизоляции? Ждать ли нам новых ограничений?

Мы ведём текстовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции на сайте. А прямой эфир вы сможете посмотреть в 14:00 в Instagram. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!

Александра Бруня

- Готовимся к внедрению электронных пропусков. Это очень серьезная и с точки зрения ограничений, и администрирования работа. Технически готовы к внедрению. Мы транзитный регион. И ограничивать перемещения через наши границы - это очень болезненно, - отметил губернатор.

Программа будет федеральная через Госуслуги.

Александра Бруня

Федеральные гранты на сохранение рабочих мест новосибирским компаниям начнут выдавать с начала мая.

Александра Бруня

Более тысячи человек получили временную работу.

Александра Бруня

Предоставление кредитов на выплату заработной платы — местные компании отправили 58 заявок и уже получили 158 миллионов.

Реструктуризацию кредитов одобрили на 624 на 1 миллиард рублей.

Александра Бруня

Подано 56 заявлений на микрокредитование на три года.

Александра Бруня

Две заявки на льготное кредитование от местных компаний уже поступили и их одобрили.

Александра Бруня

Федеральная мера по продлению сроков уплаты налогов и страховых взносов уже начала действовать, как и плановые проверки бизнеса.

Более 40 тысяч организация региона имеют право на отсрочку налогов.

Александра Бруня

Губернатор надеется, что после 11 мая будет возможность для ослабления режима самоизоляции.

Пакет предложений по восстановлению экономики правительство региона уже готовит. Их озвучат после 5 мая.

Александра Бруня

Также губернатор напомнил и о введённом масочном режиме.

Александра Бруня

— Полностью поддерживаю решение президента Российской Федерации о необходимости продления режима самоизоляции как минимум до 11 мая. Все решения на уровне Новосибирской области приняты. Мы не меняем набор мер. А просто продляем режим до конца 11 мая. Продлевается режим не посещения школ, работы дежурных групп, ограничивается деятельность ряда предприятий, — отметил Травников.

Александра Бруня

— Ситуация достаточно благоприятная в регионе, но тем не менее успокаиваться рано, — сказал губернатор.

Александра Бруня

Сейчас в регионе 6 очагов коронавируса на предприятиях — в них заболело около 60 человек.

Александра Бруня

— Наибольшая часть — практически 80 % с коронавирусом — те люди, которые были выявлены во время активного мониторинга и эпидрасследования, — отметил Травников.

Александра Бруня

В инфекционных стационарах сейчас находятся 540 человек.

Александра Бруня

Пресс-конференция началась.

Александра Бруня

Ждём губернатора.

Александра Бруня

Напоминаем, что прямой эфир вы можете смотреть в нашем Instagram.

Александра Бруня

Сегодня журналистов собрали в малом зале правительства.

В таком зале легче соблюдать социальную дистанцию

В таком зале легче соблюдать социальную дистанцию

Александра Бруня

Пока ждём начала выступления, вспомним цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией по региону.

По данным оперштаба, на сегодня в Новосибирской области зарегистрировано 436 случаев коронавируса. 63 человека выздоровели, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 человек – на ИВЛ.

Александра Бруня

Добрый день, дорогие читатели. Меня зовут Александра Бруня и сегодня я, вместе с коллегой Марией Вьюн, буду вести онлайн-трансляцию с пресс-конференции губернатора.

До неё остается чуть меньше 15 минут.

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коронавирус в НовосибирскеАндрей Травниковгубернатор Новосибирской области
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