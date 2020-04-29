Накануне Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о продлении режима изоляции до конца майских праздников. Глава государства акцентировал на том, что Россия еще не прошла пик коронавирусной инфекции, а ограничительные меры продляются для того, чтобы сдержать распространение вируса.



— Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого, — заявил президент. — От всех нас потребуются предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.

