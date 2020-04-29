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Накануне Владимир Путин продлил режим самоизоляции в России до конца майских праздников

Накануне Владимир Путин продлил режим самоизоляции в России до конца майских праздников

За минувшие сутки в России зафиксирован еще 5841 случай коронавируса, с начала пандемии заражены 99 399 человек. За прошедший день выписаны из больниц 1830 человек (всего таких 10 286), скончались 108 человек (всего — 972).

За сутки проведено 164,4 тысячи тестов. С подозрением на коронавирус остаются 199 834 человека.

В мировом рейтинге, по данным университета Хопкинса, Россия остается на восьмом месте, на седьмом — Турция, где больше 114 тысяч зараженных. Всего в мире зафиксировано 3 117 204 случая коронавирусной инфекции, на первом месте — США, COVID-19 диагностирован более чем у миллиона жителей.

Накануне Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о продлении режима изоляции до конца майских праздников. Глава государства акцентировал на том, что Россия еще не прошла пик коронавирусной инфекции, а ограничительные меры продляются для того, чтобы сдержать распространение вируса.

— Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого, — заявил президент. — От всех нас потребуются предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.

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коронавируспандемияВладимир Путин
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