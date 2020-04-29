До этого информацию об отдельном роддоме для рожениц с коронавирусом опубликовала в соцсетях — в комментариях к посту о проблеме, с которой столкнулась беременная женщина — пресс-секретарь министерства здравоохранения НСО Светлана Шуваева. Сообщить оперативно журналисту НГС, какой именно роддом выделили под эти нужды, она отказалась, сославшись на свою занятость — хотя почему-то нашла время на то, чтобы писать комментарии в соцсетях.

Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая. Аналогичное решение сегодня озвучил и губернатор Новосибирской области. Его выступление можно посмотреть в нашем Instagram (прямой эфир будет доступен сутки).



О том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса читайте в нашей онлайн-трансляции.