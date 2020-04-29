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Роженицам с коронавирусом помощь будет оказываться отдельно

Роженицам с коронавирусом помощь будет оказываться отдельно

В Новосибирске определили роддома, в которые будут отвозить беременных женщин с коронавирусом.

— Так как заразиться коронавирусом может и беременная женщина, мы развернули на территории области специализированные клиники и кабинеты. На территории ЦКБ в Академгородке в роддоме развёрнуты палаты для беременных, точно также как и в областной больнице - там есть возможность для принятия родов у женщин с коронавирусом и оказания помощи больным по другим профилям, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

До этого информацию об отдельном роддоме для рожениц с коронавирусом опубликовала в соцсетях — в комментариях к посту о проблеме, с которой столкнулась беременная женщина — пресс-секретарь министерства здравоохранения НСО Светлана Шуваева. Сообщить оперативно журналисту НГС, какой именно роддом выделили под эти нужды, она отказалась, сославшись на свою занятость — хотя почему-то нашла время на то, чтобы писать комментарии в соцсетях.

Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая. Аналогичное решение сегодня озвучил и губернатор Новосибирской области. Его выступление можно посмотреть в нашем Instagram (прямой эфир будет доступен сутки).

О том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса читайте в нашей онлайн-трансляции.

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