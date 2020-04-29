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Уровень паники у многих людей зашкаливает. Одних страшит будущее, другие переживают из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией

Уровень паники у многих людей зашкаливает. Одних страшит будущее, другие переживают из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией

Коронавирус продолжает сеять панику в обществе. Страхи заразиться опасной инфекцией сменяются переживаниями за собственное будущее, работу и личные финансы. Расскажите нам, чего больше всего боитесь именно вы, жители Новосибирска. Заполните Google-форму (это анонимно), а мы соберем самые частые и интересные ответы.

Боитесь за здоровье близких? Страшно остаться без денег? Может быть, у вас есть редкая фобия, которая преследует всю жизнь? Обо всём этом можно рассказать в нашей анкете.

Ранее НГС разговаривал с пенсионерами, которые ходят по улицам, несмотря на высокие риски заражения. Они рассказали нам, куда и зачем идут и не боятся ли заболеть.

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