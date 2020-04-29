Коронавирус продолжает сеять панику в обществе. Страхи заразиться опасной инфекцией сменяются переживаниями за собственное будущее, работу и личные финансы. Расскажите нам, чего больше всего боитесь именно вы, жители Новосибирска. Заполните Google-форму (это анонимно), а мы соберем самые частые и интересные ответы.

Боитесь за здоровье близких? Страшно остаться без денег? Может быть, у вас есть редкая фобия, которая преследует всю жизнь? Обо всём этом можно рассказать в нашей анкете.