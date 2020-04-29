— В ветреную погоду гражданам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями, — добавили в МЧС.



Если вы попали в беду, то обратитесь за помощью по номеру 112.

Новосибирцы не переставая жаловались на жару и духоту в квартирах почти весь апрель. Температура на улице держалась на уровне 20 градусов, а мэрия города не планировала завершать отопительный сезон до середины мая, ведь месяц еще обещает быть холодным. Однако в четверг, 23 апреля, власти заявили, что отопительный сезон окончен. Мэр объяснил такое решение аномальной жарой в апреле — в Новосибирске тепло отключают так рано впервые за 10 лет. Мы решили заглянуть в виртуальные погодные сервисы и проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.

