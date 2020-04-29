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Грозы приходят в регион

Грозы приходят в регион

МЧС региона предупредило новосибирцев о надвигающейся непогоде — в Новосибирскую область идут дожди, грозы, шквалистый ветер.

— По данным Гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Днем 29 апреля и ночью 30 апреля ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 18–23 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 25–27 метров в секунду, — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что такая погода может усложнить ситуацию с природными и бытовыми пожарами, обстановку на дорогах, вызвать повреждения линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, падение слабо закрепленных конструкций и деревьев.

— В ветреную погоду гражданам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями, — добавили в МЧС.

Если вы попали в беду, то обратитесь за помощью по номеру 112.

Новосибирцы не переставая жаловались на жару и духоту в квартирах почти весь апрель. Температура на улице держалась на уровне 20 градусов, а мэрия города не планировала завершать отопительный сезон до середины мая, ведь месяц еще обещает быть холодным. Однако в четверг, 23 апреля, власти заявили, что отопительный сезон окончен. Мэр объяснил такое решение аномальной жарой в апреле — в Новосибирске тепло отключают так рано впервые за 10 лет. Мы решили заглянуть в виртуальные погодные сервисы и проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.

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