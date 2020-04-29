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Переобулись: модный гриль-бар из-за пандемии превратился в магазин — что там продают

Рестораторы отчаялись ждать окончания карантина и пытаются работать, кто как может

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Вместо столиков — витрины с уже готовой едой, которая предусмотрительно упакована в контейнеры

Вместо столиков — витрины с уже готовой едой, которая предусмотрительно упакована в контейнеры

На этой неделе в помещении бара «Шашлыкофф» на улице Ленина заработал магазин-кулинария. Рассказываем, как поменялась концепция этого заведения, а также как перестроили свою работу другие заведения общепита.

На первом этаже «Шашлыкоффа» теперь убрана вся мебель. Первое, что видит покупатель, — это стопка стальных сеток для покупок (точно такие же используются в супермаркетах). Вдоль стены выстроились стеклянные холодные витрины, в которых выложены уже готовые, упакованные блюда. Вместо барной стойки — касса, где можно заплатить за покупку.

Ассортимент в магазине примерно соответствуют обычному набору блюд в баре, цены — немного ниже. Салаты в среднем стоят в районе 100 рублей, горячее — 180–200. Вечером перед закрытием посетителям обещают скидки на блюда, оставшиеся непроданными.

Так выглядят упакованные блюда

Так выглядят упакованные блюда

Это не первый прецедент, когда предприятие общепита превращается в торговую точку. Практически сразу после введения запрета на обслуживание в зале по этому пути пошли столовые (например, сети «Вилка Ложка» и «Солнечный день»). Но предприятиям, работавшим по принципу самообслуживания, не пришлось приобретать для этого новое оборудование — все блюда там выкладываются на обычную раздачу.

«Шашлыкофф» — не единственный, кто пытается найти хоть какой-то выход к потребителям в условиях запрета на работу в привычном режиме. Большой ресторан «Горячий цех» на этой неделе предложил потенциальным покупателям отдельное меню блюд уличной еды — шаурма, мясо и овощи в пите и так далее. Заказ принимается у стойки, которая размещена прямо в дверях, после чего блюда приносят со второго этажа (где расположен ресторан) уже упакованными.

Ресторан, занимающий целый этаж, сейчас вынужден продавать уличную еду

Ресторан, занимающий целый этаж, сейчас вынужден продавать уличную еду

Прервала месячный тайм-аут и сеть кофеен Skuratov. В отличие от других заведений, которые после введения запрета 28 марта бросились организовывать доставку, владельцы Skuratov сразу объявили, что прекращают работу на неопределённый срок из-за введенных ограничений. Накануне, 28 апреля, две кофейни сети вновь начали работать в режиме «на вынос».

Рестораторы не только пытаются заставить работать по-новому существующие заведения, но и запускают другие проекты, которые могут работать в условиях ограничений. На этой неделе на площадке перед Универсамом на Ленина заработал фургон с уличной едой — проект владельцев кафе-кондитерских «Эстье».

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