Переобулись: модный гриль-бар из-за пандемии превратился в магазин — что там продают

На этой неделе в помещении бара «Шашлыкофф» на улице Ленина заработал магазин-кулинария. Рассказываем, как поменялась концепция этого заведения, а также как перестроили свою работу другие заведения общепита.
На первом этаже «Шашлыкоффа» теперь убрана вся мебель. Первое, что видит покупатель, — это стопка стальных сеток для покупок (точно такие же используются в супермаркетах). Вдоль стены выстроились стеклянные холодные витрины, в которых выложены уже готовые, упакованные блюда. Вместо барной стойки — касса, где можно заплатить за покупку.
Ассортимент в магазине примерно соответствуют обычному набору блюд в баре, цены — немного ниже. Салаты в среднем стоят в районе 100 рублей, горячее — 180–200. Вечером перед закрытием посетителям обещают скидки на блюда, оставшиеся непроданными.
Это не первый прецедент, когда предприятие общепита превращается в торговую точку. Практически сразу после введения запрета на обслуживание в зале по этому пути пошли столовые (например, сети «Вилка Ложка» и «Солнечный день»). Но предприятиям, работавшим по принципу самообслуживания, не пришлось приобретать для этого новое оборудование — все блюда там выкладываются на обычную раздачу.
«Шашлыкофф» — не единственный, кто пытается найти хоть какой-то выход к потребителям в условиях запрета на работу в привычном режиме. Большой ресторан «Горячий цех» на этой неделе предложил потенциальным покупателям отдельное меню блюд уличной еды — шаурма, мясо и овощи в пите и так далее. Заказ принимается у стойки, которая размещена прямо в дверях, после чего блюда приносят со второго этажа (где расположен ресторан) уже упакованными.
Прервала месячный тайм-аут и сеть кофеен Skuratov. В отличие от других заведений, которые после введения запрета 28 марта бросились организовывать доставку, владельцы Skuratov сразу объявили, что прекращают работу на неопределённый срок из-за введенных ограничений. Накануне, 28 апреля, две кофейни сети вновь начали работать в режиме «на вынос».
Рестораторы не только пытаются заставить работать по-новому существующие заведения, но и запускают другие проекты, которые могут работать в условиях ограничений. На этой неделе на площадке перед Универсамом на Ленина заработал фургон с уличной едой — проект владельцев кафе-кондитерских «Эстье».