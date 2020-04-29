Переобулись: модный гриль-бар из-за пандемии превратился в магазин — что там продают

На этой неделе в помещении бара «Шашлыкофф» на улице Ленина заработал магазин-кулинария. Рассказываем, как поменялась концепция этого заведения, а также как перестроили свою работу другие заведения общепита.

На первом этаже «Шашлыкоффа» теперь убрана вся мебель. Первое, что видит покупатель, — это стопка стальных сеток для покупок (точно такие же используются в супермаркетах). Вдоль стены выстроились стеклянные холодные витрины, в которых выложены уже готовые, упакованные блюда. Вместо барной стойки — касса, где можно заплатить за покупку.