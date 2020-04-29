В Новосибирском зоопарке сняли милое видео, как сотрудник выкармливает детёныша яка. Малыш появился на свет 6 апреля, но мама не смогла его выкармливать.
— У самки были тяжелые роды, поэтому малыша пришлось забрать на искусственное вскармливание. Сотрудники Новосибирского зоопарка кормят маленького яка молоком из большой бутылки с соской, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Яка выкармливают молоком коровы, которая живёт в зоопарке. В сутки он пьёт шесть литров.
Видео: Новосибирский зоопарк
— Детеныш пока содержится отдельно от остальных яков. Когда он подрастет, его вернут в семейную группу. Определен пол малыша: это самец. В ближайшее время ему выберут имя, — добавили в зоопарке.
В середине апреля мы рассказывали, что сотрудникам Новосибирского зоопарка пришлось самим выкармливать малыша лемура вари — самка не смогла делать это, но при этом не бросила своего детёныша.