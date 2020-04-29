29 апреля среда
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 74.57
eur 80.77
Тема дня История 49-летнего сибиряка, умершего от COVID-19
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 74.57
eur 80.77

Все новости

Все новости
Маленький як родился в начале апреля

Маленький як родился в начале апреля

В Новосибирском зоопарке сняли милое видео, как сотрудник выкармливает детёныша яка. Малыш появился на свет 6 апреля, но мама не смогла его выкармливать.

— У самки были тяжелые роды, поэтому малыша пришлось забрать на искусственное вскармливание. Сотрудники Новосибирского зоопарка кормят маленького яка молоком из большой бутылки с соской, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Яка выкармливают молоком коровы, которая живёт в зоопарке. В сутки он пьёт шесть литров.

Видео: Новосибирский зоопарк

— Детеныш пока содержится отдельно от остальных яков. Когда он подрастет, его вернут в семейную группу. Определен пол малыша: это самец. В ближайшее время ему выберут имя, — добавили в зоопарке.

В середине апреля мы рассказывали, что сотрудникам Новосибирского зоопарка пришлось самим выкармливать малыша лемура вари — самка не смогла делать это, но при этом не бросила своего детёныша.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопаркдетёныши
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!