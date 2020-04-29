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Как коронавирус изменил жизнь спортсменов? Говорим с одним из самых успешных пловцов Новосибирска

Даниил Марков в прямом эфире расскажет читателям НГС, как в условиях карантина тренируются спортсмены

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В 2019 году Даниил Марков стал чемпионом Европы в Глазго, где выступил в предварительном заплыве в мужской эстафете 4 по 50 метров&nbsp;

В 2019 году Даниил Марков стал чемпионом Европы в Глазго, где выступил в предварительном заплыве в мужской эстафете 4 по 50 метров 

В эту среду, 29 апреля, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Даниилом Марковым — одним из самых успешных новосибирских пловцов. Он расскажет, как коронавирус изменил жизнь большого спорта.

Прямой эфир состоится в 12:00 в Instagram НГС. Не пропустите!

Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли на август. Международная федерация хоккея на льду приняла решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии COVID-19. Международный олимпийский комитет также перенес Игры из-за пандемии. Когда возобновятся соревнования в том виде, в котором мы к ним привыкли? Как сейчас тренируются спортсмены?

Подписывайтесь на наш Instagram — там регулярно проходят эксклюзивные эфиры. Мы уже разговаривали с губернатором Андреем Травниковым, общались с фельдшером скорой помощи и многими другими.

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