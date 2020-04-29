Как коронавирус изменил жизнь спортсменов? Говорим с одним из самых успешных пловцов Новосибирска

В эту среду, 29 апреля, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Даниилом Марковым — одним из самых успешных новосибирских пловцов. Он расскажет, как коронавирус изменил жизнь большого спорта.

Прямой эфир состоится в 12:00 в Instagram НГС. Не пропустите!



Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли на август. Международная федерация хоккея на льду приняла решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии COVID-19. Международный олимпийский комитет также перенес Игры из-за пандемии. Когда возобновятся соревнования в том виде, в котором мы к ним привыкли? Как сейчас тренируются спортсмены?