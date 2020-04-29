Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт сегодня пресс-конференцию. Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая, поэтому ждём, что теперь скажет глава нашего региона.



Как Новосибирская область будет жить в мае? Когда и как в регионе будут снимать режим самоизоляции? Ожидать ли нам новых ограничений?

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