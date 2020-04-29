Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт сегодня пресс-конференцию. Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая, поэтому ждём, что теперь скажет глава нашего региона.
Как Новосибирская область будет жить в мае? Когда и как в регионе будут снимать режим самоизоляции? Ожидать ли нам новых ограничений?
Смотрите ответы на эти вопросы в прямом эфире нашего Instagram. Он начнётся сегодня, 29 апреля, в 14:00. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!
Также мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию на сайте. Она начнётся в 13:45. Ссылку на неё мы опубликуем здесь, но чуть позже.
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Об этом президент сообщил в ходе видеоконференции с главами регионов 28 апреля. Это уже третье продление за последний месяц.