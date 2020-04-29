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Андрей Травников ответит на вопросы о том, как дальше будет развиваться ситуация в регионе из-за коронавируса

Андрей Травников ответит на вопросы о том, как дальше будет развиваться ситуация в регионе из-за коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт сегодня пресс-конференцию. Накануне Владимир Путин во время обращения к нации продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая, поэтому ждём, что теперь скажет глава нашего региона.

Как Новосибирская область будет жить в мае? Когда и как в регионе будут снимать режим самоизоляции? Ожидать ли нам новых ограничений?

Смотрите ответы на эти вопросы в прямом эфире нашего Instagram. Он начнётся сегодня, 29 апреля, в 14:00. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!

Также мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию на сайте. Она начнётся в 13:45. Ссылку на неё мы опубликуем здесь, но чуть позже.

Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Об этом президент сообщил в ходе видеоконференции с главами регионов 28 апреля. Это уже третье продление за последний месяц.

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коронавирус в НовосибирскесамоизоляцияАндрей Травниковгубернатор Новосибирской областипандемия
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