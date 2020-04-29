В Новосибирской области коронавирус подтвердили ещё у 29 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на 29 апреля всего зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, в том числе у 23 детей.



— В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 человек — на ИВЛ, — добавили в оперштабе. Ещё вчера, 28 апреля, в реанимации находились 34 человека.



В детскую больницу № 3 госпитализировали 78 детей с подозрением на коронавирус.



— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 574, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую, — уточнили в оперштабе.

