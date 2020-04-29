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Число выявленных больных уменьшилось: ещё вчера диагноз коронавирус подтвердили у 60 человек, сегодня — у 29

Число выявленных больных уменьшилось: ещё вчера диагноз коронавирус подтвердили у 60 человек, сегодня — у 29

В Новосибирской области коронавирус подтвердили ещё у 29 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на 29 апреля всего зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, в том числе у 23 детей.

— В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 человек — на ИВЛ, — добавили в оперштабе. Ещё вчера, 28 апреля, в реанимации находились 34 человека.

В детскую больницу № 3 госпитализировали 78 детей с подозрением на коронавирус.

— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 574, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую, — уточнили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области сделано 29 672 теста на коронавирусную инфекцию.

Хроникой последних новостей Новосибирска, связанных в коронавирусом, мы делимся в нашей трансляции.

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