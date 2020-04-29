Вчера вечером, 28 апреля, в Заельцовском районе произошло ДТП, в котором пострадал 42-летний пешеход. Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, водитель в момент происшествия был трезв.



— Мужчина на автомобиле Volkswagen Jetta двигался по улице Жуковского со стороны улицы Ереванской в сторону улицы Северной. В пути следования у дома 89 на улице Жуковского он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, — уточнил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

