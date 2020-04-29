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Водитель говорит, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора

Водитель говорит, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора

Вчера вечером, 28 апреля, в Заельцовском районе произошло ДТП, в котором пострадал 42-летний пешеход. Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, водитель в момент происшествия был трезв.

— Мужчина на автомобиле Volkswagen Jetta двигался по улице Жуковского со стороны улицы Ереванской в сторону улицы Северной. В пути следования у дома 89 на улице Жуковского он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, — уточнил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сам водитель утверждает, что мужчина переходил дорогу на красный свет.

В настоящее время пешеход в больнице, у него сочетанная автомобильная травма, разрыв внутренних органов, перелом ключицы и перелом рёбер. По этой аварии, как добавил Владислав Савченков, ведётся разбирательство.

В ещё одной вчерашней аварии пострадали пятимесячный ребёнок и его мама. В момент происшествия ребёнок находился не в автокресле, а на руках у матери.

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