Во вторник, 28 апреля, в Новосибирской области выявлено рекордное количество заболевших — 60 новых пациентов. Теперь в регионе 407 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 63 человека поправились (10 выписали сегодня). 4 умерло.
Рассказываем, что еще произошло в стране и в мире за прошедшие сутки.
- В распоряжении редакции оказался приказ о том, что 30 медицинских учреждений региона должны передать областному кардиологическому диспансеру 113 аппаратов ИВЛ. Позже на брифинге министр здравоохранения Константин Хальзов разъяснил, для чего были приняты эти меры.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима. Разобрались, будут ли новосибирцев штрафовать за отказ носить маски.
- В больницах региона выявлено 9 новых случаев заражения медицинских работников. Теперь в регионе 61 заболевший медик.
- В Новосибирске пенсионера оштрафовали на тысячу рублей за принятие солнечных ванн около Бугринского моста. Сам мужчина считает это издевательством.
- Министр здравоохранения рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в регионе имеют пневмонию и у скольких болезнь протекает бессимптомно.
- В первый день масочного режима наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску, чтобы узнать, действительно ли люди соблюдают наставления властей.
- Российские интернет-магазины наблюдают резкий рост числа новосибирских бизнесменов на своих площадках. Показываем, чем они торгуют.
- Россия вышла на восьмое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Иран. За сутки в стране выявлено 6411 случаев заражения.
- Собрали на одной карте все больницы и поликлиники, в которых врачи заразились COVID-19. Ходить туда пока, наверное, не стоит.
- Эксперт рассказал, почему жители регионов России, скорее всего, не могли переболеть коронавирусом в феврале.
- Врач из Новосибирска больше месяца не может вернуться домой из Малайзии. Она поехала туда, чтобы навестить сына.
- Владимир Путин на очередном обращении к нации сообщил о решении продлить режим самоизоляции до 11 мая. Он также сообщил, что эпидемию удалось затормозить, но пока это не повод ослаблять принятые меры.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала новосибирцев за нарушение режима. По её словам, из-за этого в регионе резко выросла заболеваемость.
- В Петербурге появилась стена памяти медиков, погибших из-за пандемии. Сейчас на ней девять имён.
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