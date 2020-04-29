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Сейчас в регионе выявлено 407 заболевших

Сейчас в регионе выявлено 407 заболевших

Во вторник, 28 апреля, в Новосибирской области выявлено рекордное количество заболевших — 60 новых пациентов. Теперь в регионе 407 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 63 человека поправились (10 выписали сегодня). 4 умерло.

Рассказываем, что еще произошло в стране и в мире за прошедшие сутки.

  • Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима. Разобрались, будут ли новосибирцев штрафовать за отказ носить маски.
  • В больницах региона выявлено 9 новых случаев заражения медицинских работников. Теперь в регионе 61 заболевший медик.
  • В Новосибирске пенсионера оштрафовали на тысячу рублей за принятие солнечных ванн около Бугринского моста. Сам мужчина считает это издевательством.
  • В первый день масочного режима наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску, чтобы узнать, действительно ли люди соблюдают наставления властей.
  • Собрали на одной карте все больницы и поликлиники, в которых врачи заразились COVID-19. Ходить туда пока, наверное, не стоит.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала новосибирцев за нарушение режима. По её словам, из-за этого в регионе резко выросла заболеваемость.

НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирске
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