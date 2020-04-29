Во вторник, 28 апреля, в Новосибирской области выявлено рекордное количество заболевших — 60 новых пациентов. Теперь в регионе 407 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 63 человека поправились (10 выписали сегодня). 4 умерло.

Рассказываем, что еще произошло в стране и в мире за прошедшие сутки.