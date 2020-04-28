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Тема дня Путин продлил самоизоляцию до 11 мая
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Наш регион попал в список мест, где грубо нарушают самоизоляцию

Наш регион попал в список мест, где грубо нарушают самоизоляцию

Во время очередного обращения Владимира Путина к нации из-за ситуации с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала Новосибирскую область из-за нарушения режима самоизоляции.

— В нескольких субъектах Российской Федерации несоблюдение, нарушение населением режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии — Алании отбросило это республику со следующими показателями. Если, в среднем, темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17%, то за эти дни он составляет уже 37%. <…> Такая же ситуация сегодня и в Новосибирской области. Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза выше по сравнению с общероссийским, — сказала Попова.

Ранее президент России сообщил о решении продлить нерабочие дни в стране до 11 мая.

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коронавирус в Новосибирске
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