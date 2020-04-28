Еще 10 человек в Новосибирской области вылечились от коронавируса

Во вторник, 28 апреля, оперштаб по коронавирусу сообщил о том, что еще 10 пациентов выписаны из больницы.

— в Новосибирской области зарегистрировано всего 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня выписаны еще 10 пациентов. Итого 63 человека выздоровели. Скончались 4 пациента, — говорится в сообщении.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 1466 человек. Также за сутки зафиксировано 1218 пациентов с гриппом и ОРВИ, 41 из них госпитализировали.

Сегодня утром стало известно о 60-ти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с тех пор, как пандемия добралась до нашего региона.