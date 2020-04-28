В ведомстве также уточнили, что ребёнок находился не в автокресле, а на руках у матери. Сейчас пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее на Красном проспекте водителю «Фольксвагена» стало плохо за рулём, и он снёс ограждение на Красном проспекте.