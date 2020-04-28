Вечером во вторник, 28 апреля, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали женщина и пятимесячная девочка.
— В 19:00 водитель 1971 года рождения на автомобиле Chevrolet Lanos двигался по улице Октябрьской со стороны Красного проспекта в сторону улицы Урицкого. На пересечении с улицей Советской совершил Столкновение с автомобилем Honda Inspire, который двигался по улице Советской со стороны Максима Горького в сторону улицы Коммунистической. В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Lanos, мама и пятимесячный ребёнок, девочка, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве также уточнили, что ребёнок находился не в автокресле, а на руках у матери. Сейчас пострадавших госпитализировали в больницу.
Ранее на Красном проспекте водителю «Фольксвагена» стало плохо за рулём, и он снёс ограждение на Красном проспекте.