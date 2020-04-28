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Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Вечером во вторник, 28 апреля, на Красном проспекте в Новосибирске водитель «Фольксвагена» въехал в ограждение. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— «Фольксваген» снёс забор на Красном, — написал он.

В городском ГИБДД информацию о ДТП подтвердили, а также назвали причину аварии.

— Водителю «Фольксвагена» по состоянию здоровья стало плохо. Он не справился с управлением и въехал в забор. Сам не пострадал. Ему оказана помощь, — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые оформляют ДТП с материальным ущербом.

На прошлой неделе водитель седана врезался в припаркованные машины и сбежал с места ДТП — его пассажирка разбила голову.

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ДТП
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