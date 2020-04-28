Мэрия Новосибирска сообщила о том, что I этап реконструкции дороги на улице Кедровая, который начался в ноябре прошлого года, закончат уже в июне.
— Улица Кедровая — это один из трех участков, который реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй участок находится на левом берегу, это улицы Большая и 2-я Станционная, третий — Гусинобродское шоссе. Мы очень ответственно относимся к этим объектам не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск, — сообщил мэр Анатолий Локоть.
Работы на этом участке начались в прошлом году. Ремонт первого этапа от Охотской до Краузе должен был завершиться только 1 сентября. В него входила прокладка кабельных линий электроснабжения, постройка подпорной стенки локальных очистных сооружений и железобетонной водопропускной трубы. Улицу на время ремонта полностью не перекрывали, поток машин перенаправляли по другим полосам.
Второй этап реконструкции улицы Кедровой затронет участок от Мочищенского шоссе до улицы Охотской. После завершения работ проезжая часть Кедровой будет расширена, ширина каждой из четырех полос составит не менее 3,5 метра.