Мэрия Новосибирска сообщила о том, что I этап реконструкции дороги на улице Кедровая, который начался в ноябре прошлого года, закончат уже в июне.



— Улица Кедровая — это один из трех участков, который реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй участок находится на левом берегу, это улицы Большая и 2-я Станционная, третий — Гусинобродское шоссе. Мы очень ответственно относимся к этим объектам не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск, — сообщил мэр Анатолий Локоть.