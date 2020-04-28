Недавнее изменение курса рубля заставило автопроизводителей внепланово повышать цены на свои автомобили. Но нашлись компании, которые за последние полтора месяца, с 16 марта по 27 апреля, сохранили прайс-листы на прежнем уровне. Агентство «Автостат» рассказало, кто вошел в этот список.
По данным аналитиков, удержать цены удалось на продукцию 15 автомобильных брендов из более чем 50 представленных. Но в основном это коснулось не слишком популярных в стране марок, большая часть которых — китайского происхождения.
Так, стоимость автомобилей не изменилась у Brilliance, DFM, FAW, Foton, GAC, JAC, Lifan и Zotye. Конкретные предложения дилеров по этим маркам можно найти на «Авто.ру». Самая доступная машина с учетом всевозможных скидок предлагается там за 525 тысяч рублей.
На прежнем уровне сохранили цены японские Isuzu и европейские FIAT, представленные по большей части коммерческими автомобилями. Также от повышения удержались несколько премиальных марок. Это корейский Genesis и европейские Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и MINI.
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Тем временем марка Jeep смогла сделать свои внедорожники дешевле. У топовых комплектаций Grand Cherokee цена упала на 115–300 тысяч рублей, а Wrangler Unlimited стал доступнее на 100 тысяч. Изучить цены можно здесь.
Все остальные производители переписали прайс-листы в большую сторону, о чем мы рассказывали ранее. Например, кроссоверы SKODA Kodiaq и Nissan X-Trail в некоторых комплектациях подорожали более чем на 100 тысяч рублей, а бюджетные Lada Vesta и Hyundai Solaris — на 6–7 тысяч. Актуальные цены на новые автомобили — по ссылке.