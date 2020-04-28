Недавнее изменение курса рубля заставило автопроизводителей внепланово повышать цены на свои автомобили. Но нашлись компании, которые за последние полтора месяца, с 16 марта по 27 апреля, сохранили прайс-листы на прежнем уровне. Агентство «Автостат» рассказало, кто вошел в этот список.



По данным аналитиков, удержать цены удалось на продукцию 15 автомобильных брендов из более чем 50 представленных. Но в основном это коснулось не слишком популярных в стране марок, большая часть которых — китайского происхождения.

