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15 автомобильных марок сохранили цены на автомобили на прежнем уровне

15 автомобильных марок сохранили цены на автомобили на прежнем уровне

Недавнее изменение курса рубля заставило автопроизводителей внепланово повышать цены на свои автомобили. Но нашлись компании, которые за последние полтора месяца, с 16 марта по 27 апреля, сохранили прайс-листы на прежнем уровне. Агентство «Автостат» рассказало, кто вошел в этот список.

По данным аналитиков, удержать цены удалось на продукцию 15 автомобильных брендов из более чем 50 представленных. Но в основном это коснулось не слишком популярных в стране марок, большая часть которых — китайского происхождения.

Так, стоимость автомобилей не изменилась у Brilliance, DFM, FAW, Foton, GAC, JAC, Lifan и Zotye. Конкретные предложения дилеров по этим маркам можно найти на «Авто.ру». Самая доступная машина с учетом всевозможных скидок предлагается там за 525 тысяч рублей.

На прежнем уровне сохранили цены японские Isuzu и европейские FIAT, представленные по большей части коммерческими автомобилями. Также от повышения удержались несколько премиальных марок. Это корейский Genesis и европейские Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и MINI.

Планируете покупать автомобиль в ближайшее время?

    Тем временем марка Jeep смогла сделать свои внедорожники дешевле. У топовых комплектаций Grand Cherokee цена упала на 115–300 тысяч рублей, а Wrangler Unlimited стал доступнее на 100 тысяч. Изучить цены можно здесь.

    Все остальные производители переписали прайс-листы в большую сторону, о чем мы рассказывали ранее. Например, кроссоверы SKODA Kodiaq и Nissan X-Trail в некоторых комплектациях подорожали более чем на 100 тысяч рублей, а бюджетные Lada Vesta и Hyundai Solaris — на 6–7 тысяч. Актуальные цены на новые автомобили — по ссылке.

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