«Среди персонала бытует мнение, что мы заразились друг от друга». Откровенный разговор с фельдшером скорой

На этой неделе фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев заявил о случаях заболевания коронавирусом на центральной подстанции. До этого Минздрав не афишировал информацию о заболевших. Мы поговорили с Сергеем в прямом эфире нашего Instagram. Он рассказал о ситуации, которая складывается в их коллективе — о защите медиков, тестировании на коронавирус и работе в непростых условиях. Публикуем расшифровку самых интересных моментов разговора.
О том, что происходит
— Ситуация на скорой изменилась не в лучшую сторону. Если суммировать заболевших из оперативного отдела (диспетчеры, старшие врачи) и разъездной персонал, то будет за 20 человек подтвержденных с центральной подстанции. Эту информацию я взял не из головы. До кого смог дозвониться сегодня (разговор был 28 апреля — прим.ред.) — люди подтвердили. Ситуация, думаю, будет меняться. Просто не у всех взяли анализы. Сейчас забор материала приостановлен, потому что лаборатории перегружены. И те, кто уже сдал мазки — не все получили результат.
О защите медперсонала
— На днях инфекционной бригаде, которая работала в Кировском районе, выдали один защитный костюм на целые сутки. Сейчас коронавирусные бригады, один человек точнее, всё равно лучше защищены, чем остальной разъездной персонал.
Случаев заражения именно коронавирусных бригад после первого случая с фельдшером (имеется ввиду эта история) больше не было, потому что они имеют индивидуальные средства защиты, хоть и в ограниченного количестве. А заболели люди из числа разъездного персонала — те, кто к коронавирусным бригадам отношения не имеют, а также из оперативного отдела.
Достоверно могу сказать за центральную подстанцию. У коронавирусных бригад там самая лучшая сейчас или одна из лучших ситуаций в городе. Они могут позволить себя менять экипировку после каждого пациента — как и положено, согласно приказам. Что касается нас, остального разъездного персонала, которые ездят на вызовы с давлением, травмами, инсультами — мы чем защищены? У нас есть перчатки смотровые, антисептики, сейчас уже есть маски, сшитые из материала, который напоминает одноразовые халаты. Каким образом он должен защитить меня от мелкодисперсных частиц при чихании в мою сторону? Здесь нужны респираторы.
Я считаю, что всем сотрудникам выездных бригад нужны респираторы для защиты органов дыхания и очки, чтобы защитить слизистые.
Некоторые мои коллеги до сих пор покупают сами себе респираторы.
Почему в городе не становится больше коронавирусных бригад
Это моё сугубо личное мнение — если бы средств защиты было бы в избытке или хотя бы достаточно, то эти бригады комплектовали бы из двух человек, как положено. И сейчас, когда увеличилось количество вызовов к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией — количество коронавирусных бригад почему-то не увеличивается. Для меня логично объяснение: что дополнительно не могут выводить бригады, просто потому что их не во что одевать. Я вижу единственное объяснение этому.
Могли ли медики перезаражать друг друга?
Среди персонала центральной подстанции бытует мнение, что мы заразились друг от друга. Это одна подстанция, все мы друг с другом контактируем, чтобы кто не говорил. Известны случаи, когда инфекция подтверждалась, а у человека не было симптомов. Все профилактические мероприятия — масочный режим, деление этажей, дезинфекция — были введены, если мне не изменяет память, 19 апреля, когда мы уже месяц жили и работали в условиях эпидемии. Возможно, если бы это было введено заранее, то такой ситуации не было бы. Я не понимаю, почему сейчас, когда коронавирус обнаружен у работников нескольких смен, подстанцию не закрывают на карантин. Понимания в коллективе того, что происходит, нет.
Нам ничего не объясняют.
Почему сейчас иногда трудно дождаться скорую
Количество сотрудников резко уменьшилось, потому что кто-то болеет, кто-то на карантине. На центральной подстанции работает две коронавирусные бригады в каждую смену и две температурные. Их мало, поэтому вызовы порой висят часами. На обычные вызовы они не выезжают. На линии без учёта спецбригад, психиатрических и кардиологических, — было всего три (на 28 апреля — прим.ред.) на Центральный, Заельцовский и Железнодорожный район. И такая тенденция давно. Нагрузка большая. И фельдшер, приходя сейчас на работу, понимает, что если дадут перерыв на еду по 30 минут два раза и на санобработку машины — хорошо. И придя к восьми часам утра в лучшем случае он выйдет с работы в восемь утра следующего дня. Если, конечно, без пяти восемь утра тебе не дадут ещё вызов куда-нибудь, и ты там не застрянешь на час-два. А если коллега заболел, то выходишь и каждый день.
Очереди сейчас огромные и в больницу №11. По сути в них находятся все коронавирусные бригады города. И они могут ждать по 5–7 часов. Почему так происходит — я не могу комментировать. Но такой факт есть. И сколько вызовов бригада сможет выполнить за сутки? Если они все будут оканчиваться госпитализацией — максимум 5–6, остальное время проведёшь в очереди. А другие вызовы будут висеть.
О дополнительных выплатах
В коллективе есть чёткое мнение, что эти деньги получат либо не в полном объёме, либо не все. Никто особо не питает надежды. Я, конечно, надеюсь и желаю, чтобы все, кто рискует, получали бы доплаты за этот риск.
От редакции: сколько получат медики и другие сотрудники больниц за работу с больными коронавирусом — мы рассказывали тут (все цифры в одной картинке).
Ради чего такие жертвы?
Я считаю, что это моё призвание — первым приходить на помощь, спасать. И я не думаю, что я какой-то плохой сотрудник. За 15 лет работы я спас много людей и горжусь этим. И я не хочу менять работу, она мне очень нравится. Хотел бы изменить условия работы.
Что могло бы изменить ситуацию?
Каждому члену коронавирусной бригады, по моему мнению, надо выдавать по 10 комплектов защиты. По хорошему, все должны иметь респираторы, потому что это вирус. И в каждой машине должен находиться минимум один полный комплект средств защиты.
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