«Среди персонала бытует мнение, что мы заразились друг от друга». Откровенный разговор с фельдшером скорой

О том, что происходит

— Ситуация на скорой изменилась не в лучшую сторону. Если суммировать заболевших из оперативного отдела (диспетчеры, старшие врачи) и разъездной персонал, то будет за 20 человек подтвержденных с центральной подстанции. Эту информацию я взял не из головы. До кого смог дозвониться сегодня (разговор был 28 апреля — прим.ред.) — люди подтвердили. Ситуация, думаю, будет меняться. Просто не у всех взяли анализы. Сейчас забор материала приостановлен, потому что лаборатории перегружены. И те, кто уже сдал мазки — не все получили результат.

О защите медперсонала

— На днях инфекционной бригаде, которая работала в Кировском районе, выдали один защитный костюм на целые сутки. Сейчас коронавирусные бригады, один человек точнее, всё равно лучше защищены, чем остальной разъездной персонал.

Случаев заражения именно коронавирусных бригад после первого случая с фельдшером (имеется ввиду эта история) больше не было, потому что они имеют индивидуальные средства защиты, хоть и в ограниченного количестве. А заболели люди из числа разъездного персонала — те, кто к коронавирусным бригадам отношения не имеют, а также из оперативного отдела.