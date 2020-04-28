Владимир Путин выступит с большим обращением перед совещанием с главами регионов по коронавирусу. Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение состоится после 15:00 мск.
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Впервые Владимир Путин выступил с обращением к нации
2 апреля предложенных мер оказалось недостаточно, и гарант выступил с новыми тезисами. В частности, он продлил нерабочие дни до конца апреля, пообещав сохранить зарплату всем, кто находится на самоизоляции, и постановил, кто должен продолжать работу, несмотря на карантин.