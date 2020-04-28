По официальным данным, коронавирусом заболел 61 сотрудник медучреждений Новосибирской области. В списке не только врачи и фельдшеры, но и диспетчеры скорой помощи, а также другой персонал. Кто-то заболел на работе, при выполнении служебных обязанностей, кто-то заразился от родственников и близких.
Заболевшие сотрудники выявлены в 11 больницах и поликлиниках региона. Мы отметили эти медучреждения на карте.
— Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы
Накануне в регионе было зафиксировано 52 заболевших сотрудника медучреждений, сегодня эта цифра выросла до 61.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, сколько пациентов с коронавирусом имеют пневмонию, а сколько болеют без симптомов.
Про некоторые случаи заболевания медиков мы рассказывали подробно.
О случаях заражения в больницах НГС писал неоднократно. Например, о возможной вспышке коронавируса в поликлинике