По официальным данным, коронавирусом заболел 61 сотрудник медучреждений Новосибирской области. В списке не только врачи и фельдшеры, но и диспетчеры скорой помощи, а также другой персонал. Кто-то заболел на работе, при выполнении служебных обязанностей, кто-то заразился от родственников и близких.



Заболевшие сотрудники выявлены в 11 больницах и поликлиниках региона. Мы отметили эти медучреждения на карте.