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Тема дня Опять рекорд: 60 заболевших за сутки
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В списке сейчас 11 медучреждений Новосибирской области

В списке сейчас 11 медучреждений Новосибирской области

По официальным данным, коронавирусом заболел 61 сотрудник медучреждений Новосибирской области. В списке не только врачи и фельдшеры, но и диспетчеры скорой помощи, а также другой персонал. Кто-то заболел на работе, при выполнении служебных обязанностей, кто-то заразился от родственников и близких.

Заболевшие сотрудники выявлены в 11 больницах и поликлиниках региона. Мы отметили эти медучреждения на карте.

— Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы № 11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник № 2, 21, 22, 19, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Накануне в регионе было зафиксировано 52 заболевших сотрудника медучреждений, сегодня эта цифра выросла до 61.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, сколько пациентов с коронавирусом имеют пневмонию, а сколько болеют без симптомов.

Про некоторые случаи заболевания медиков мы рассказывали подробно.

О случаях заражения в больницах НГС писал неоднократно. Например, о возможной вспышке коронавируса в поликлинике № 22 — массажиста, который заявил об этом, заставили уйти на больничный, мы поговорили с ним. Также мы публиковали рассказ фельдшера скорой помощи Сергея Комлева, который сообщил о случаях заболевания коронавирусом на центральной подстанции Новосибирска. Вот что он рассказал.

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