Убиваем вирус феном: 6 новых разводок мошенников в пандемию

1
Фальшивые пропуска
В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты. Кроме того, в Сети стали продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию о методах их оформления можно найти на официальных сайтах.
Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях просят оплатить его сразу — по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.
2
Лекарства и вакцины
К «лекарствам» от коронавируса, которые начали продавать еще в марте, присоединились новинки: мошенники предлагают купить очиститель воздуха, убивающий вирус, маски с фильтром, отсеивающие вирус. С доказанными методами тоже могут обмануть — предлагают средства индивидуальной защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой. После получения денег продавец пропадает.
3
Поддельные сайты
Мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава. Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки, когда пользователя просят перейти по ссылке. Сама по себе уловка не новая, но темы теперь занятные — например, нам предлагают узнать, как убить вирус в квартире с помощью фена или принять участие в Zoom-конференции, чтобы получить работу.
4
Обещания господдержки
Манипулируют мошенники и надеждой на господдержку. Для предоставления мифических пособий и компенсаций ущерба от карантина они просят предоставить личные данные, которые потом используют в корыстных целях. Могут предлагать помощь с урегулированием взысканий или проведении процедуры банкротства за комиссию. Получив предоплату, преступники скрываются.
5
Платные анализы (и бесплатные тоже)
Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе. Мошенники могут просить за них деньги. За деньги могут навязывать и обязательный анализ — позвонить и предупредить о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что придут специалисты для проведения платного анализа. Кстати, если предлагают бесплатный анализ на дому — тоже стоит насторожиться. Цель такого визита, как правило, — квартирная кража.
6
Лжеблаготворительные акции
Мошенники наживаются и на человеческой доброте. Сейчас, когда много людей оказались в непростой ситуации, это особенно просто — можно просить пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения.
7
Чего еще бояться?
Как долго мошенники будут пользоваться темой коронавируса — неизвестно. Эксперты считают, что до самого окончания пандемии. То есть пока не изобретут вакцину. Помимо уже перечисленных методов, пользуются они и проверенными прежде. Например, прикидываются проверяющими из Роспотребнадзора. А пример того, как могут выглядеть объявления и угрозы мошенников, можно посмотреть в нашем предыдущем материале.