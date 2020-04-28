Убиваем вирус феном: 6 новых разводок мошенников в пандемию

В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты. Кроме того, в Сети стали продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по Москве и другим городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию о методах их оформления можно найти на официальных сайтах.



Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях просят оплатить его сразу — по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

