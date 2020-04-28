Врачи рассказали о состоянии малышки, которая 22 апреля выпала из окна квартиры на 8 этаже дома на Кропоткина в Новосибирске. Девочка идёт на поправку.



Минздрав Новосибирской области со ссылкой на главного врача детской больницы скорой помощи Ростислава Заблоцкого сообщил, что ребёнок уже дышит самостоятельно — девочку сняли с аппарата ИВЛ.

«Она в сознании, спокойная. Персонал отделения реанимации с ней общается, играет. Малышка смотрит мультфильмы на планшете. Недолго, конечно, чтобы не перегружать ее», — цитирует ведомство Ростислава Заблоцкого.

