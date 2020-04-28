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Врачи уже разговаривают и даже играют с ребёнком

Врачи уже разговаривают и даже играют с ребёнком

Врачи рассказали о состоянии малышки, которая 22 апреля выпала из окна квартиры на 8 этаже дома на Кропоткина в Новосибирске. Девочка идёт на поправку.

Минздрав Новосибирской области со ссылкой на главного врача детской больницы скорой помощи Ростислава Заблоцкого сообщил, что ребёнок уже дышит самостоятельно — девочку сняли с аппарата ИВЛ.

«Она в сознании, спокойная. Персонал отделения реанимации с ней общается, играет. Малышка смотрит мультфильмы на планшете. Недолго, конечно, чтобы не перегружать ее», — цитирует ведомство Ростислава Заблоцкого.

В Минздраве добавляют, что пока врачи в прогнозах осторожны, но надеются, что через некоторое время, когда состояние девочки позволит, её переведут из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Девочка, которой всего год и восемь месяцев выпала 22 апреля, из окна квартиры на 8 этаже дома в Заельцовском районе Новосибирска. Она была срочно госпитализирована в больницу, а инцидентом занялся Следственный комитет. Врачи провели сложнейшую операцию ребёнку — за её жизнь боролось огромное количество специалистов.

Корреспондент НГС в тот же день съездила в дом на улице Кропоткина и узнала подробности происшествия. Оказалась, что малышка играла на окне с братом.

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