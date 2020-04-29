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Сгорел за две недели. История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса

Родственники готовят обращение в прокуратуру. По словам жены, у него не было сопутствующих заболеваний

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Умершему новосибирцу было всего 49 лет

Умершему новосибирцу было всего 49 лет

Родственники новосибирца, умершего от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.

Как развивалась болезнь

49-летний новосибирец работал в ТСЖ, пределы Новосибирской области не покидал, от кого мог заразиться — неизвестно. Вечером 4 апреля, по словам жены, ему стало плохо, поднялась температура 37,1. Скорую вызвали на следующий день.

— Померили давление, дали таблетку, сказали, вызывайте терапевта, и уехали, — рассказывает женщина. — На следующий день утром ему легче не стало, и я вызвала терапевта, который пришёл только в пятом часу вечера. Врач выписала таблетки и ушла. Сказала, что если до 12 апреля ничего плохого не случится, то к ним не приходить.

От таблеток легче не становилось. 9 апреля новосибирец пошёл в поликлинику, где у него взяли общие анализы и дали направление на флюорографию.

— Его всё это время лечили от ОРВИ, — негодует супруга заболевшего. — Он не стал ждать назначенного дня, когда нужно было сделать флюорографию, сел в машину и в тот же день поехал в больницу, где ему дали талон на госпитализацию.

Как объясняет женщина, его госпитализировали из дома — по справке от терапевта. Скорую родственники вызвали сразу, как только он вернулся из больницы.

— Скорая приехала через час, когда дети стали звонить, просить приехать быстрее, — продолжает сибирячка. — У него температура поднималась до 38 уже. Еле добились, чтобы его всё-таки забрали в горбольницу. Получается, 9 апреля его госпитализировали, хотя за помощью к врачам мы обратились почти сразу, 5 апреля.

«В 16:29 написал последнее сообщение в WhatsApp»

11 апреля состояние мужчины ухудшилось настолько, что он даже не смог спуститься к родственникам, которые приехали с вещами и продуктами.

— В тот же день он звонил, рассказывал, что ему плохо. Говорю: «Зови врача». Он отвечает, что лежит один, не может никого позвать. Мы опять развернулись и поехали в больницу, стали упрашивать главврача, чтобы он осмотрел мужа. В 16:29 он мне написал последнюю СМС в WhatsApp: «Меня увозят в реанимацию». Больше я с ним не общалась, — рассказывает женщина.

16 апреля родственникам сообщили, что у главы семейства обнаружен коронавирус. После этого всю семью сразу же госпитализировали в больницу, вместе с детьми и внуком.

— Похороны пока отложили, я попросила брата, чтобы ничего не делали, пока мы в больнице. У нас вся семья в больнице. И когда мы выйдем, то будем обращаться в прокуратуру. Его поздно начали лечить, всё, что про него пишут — что через неделю обратился — неправда, потому что мы скорую вызвали на второй день. У него не было никаких хронических заболеваний. Только авария, но это было 15 лет назад. Ему вот только 1 апреля исполнилось 49 лет. И если бы вовремя госпитализировали, вовремя начали лечение, то всё это бы так не закончилось.

Ранее оперштаб сообщал о том, что погибший от коронавируса 49-летний мужчина обратился в больницу поздно — только через неделю после заболевания.

НГС продолжает искать родственников других новосибирцев, умерших от коронавируса. Всего их четверо. Последнему было только 38 лет. Свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781–74–07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

Ранее НГС разговаривал с сибирячкой, которая вылечилась от коронавируса в местной инфекционной больнице — она вернулась из Франции и считает, что могла заболеть перед возвращением домой или в аэропорту. Вот её история.

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коронавирус в Новосибирске
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