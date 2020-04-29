Сгорел за две недели. История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса

Родственники новосибирца, умершего от коронавируса, готовят обращение в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.
Как развивалась болезнь
49-летний новосибирец работал в ТСЖ, пределы Новосибирской области не покидал, от кого мог заразиться — неизвестно. Вечером 4 апреля, по словам жены, ему стало плохо, поднялась температура 37,1. Скорую вызвали на следующий день.
— Померили давление, дали таблетку, сказали, вызывайте терапевта, и уехали, — рассказывает женщина. — На следующий день утром ему легче не стало, и я вызвала терапевта, который пришёл только в пятом часу вечера. Врач выписала таблетки и ушла. Сказала, что если до 12 апреля ничего плохого не случится, то к ним не приходить.
От таблеток легче не становилось. 9 апреля новосибирец пошёл в поликлинику, где у него взяли общие анализы и дали направление на флюорографию.
— Его всё это время лечили от ОРВИ, — негодует супруга заболевшего. — Он не стал ждать назначенного дня, когда нужно было сделать флюорографию, сел в машину и в тот же день поехал в больницу, где ему дали талон на госпитализацию.
Как объясняет женщина, его госпитализировали из дома — по справке от терапевта. Скорую родственники вызвали сразу, как только он вернулся из больницы.
— Скорая приехала через час, когда дети стали звонить, просить приехать быстрее, — продолжает сибирячка. — У него температура поднималась до 38 уже. Еле добились, чтобы его всё-таки забрали в горбольницу. Получается, 9 апреля его госпитализировали, хотя за помощью к врачам мы обратились почти сразу, 5 апреля.
«В 16:29 написал последнее сообщение в WhatsApp»
11 апреля состояние мужчины ухудшилось настолько, что он даже не смог спуститься к родственникам, которые приехали с вещами и продуктами.
— В тот же день он звонил, рассказывал, что ему плохо. Говорю: «Зови врача». Он отвечает, что лежит один, не может никого позвать. Мы опять развернулись и поехали в больницу, стали упрашивать главврача, чтобы он осмотрел мужа. В 16:29 он мне написал последнюю СМС в WhatsApp: «Меня увозят в реанимацию». Больше я с ним не общалась, — рассказывает женщина.
16 апреля родственникам сообщили, что у главы семейства обнаружен коронавирус. После этого всю семью сразу же госпитализировали в больницу, вместе с детьми и внуком.
— Похороны пока отложили, я попросила брата, чтобы ничего не делали, пока мы в больнице. У нас вся семья в больнице. И когда мы выйдем, то будем обращаться в прокуратуру. Его поздно начали лечить, всё, что про него пишут — что через неделю обратился — неправда, потому что мы скорую вызвали на второй день. У него не было никаких хронических заболеваний. Только авария, но это было 15 лет назад. Ему вот только 1 апреля исполнилось 49 лет. И если бы вовремя госпитализировали, вовремя начали лечение, то всё это бы так не закончилось.
Ранее оперштаб сообщал о том, что погибший от коронавируса 49-летний мужчина обратился в больницу поздно — только через неделю после заболевания.
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