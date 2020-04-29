Сгорел за две недели. История 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса

— Померили давление, дали таблетку, сказали, вызывайте терапевта, и уехали, — рассказывает женщина. — На следующий день утром ему легче не стало, и я вызвала терапевта, который пришёл только в пятом часу вечера. Врач выписала таблетки и ушла. Сказала, что если до 12 апреля ничего плохого не случится, то к ним не приходить.

От таблеток легче не становилось. 9 апреля новосибирец пошёл в поликлинику, где у него взяли общие анализы и дали направление на флюорографию.

— Его всё это время лечили от ОРВИ, — негодует супруга заболевшего. — Он не стал ждать назначенного дня, когда нужно было сделать флюорографию, сел в машину и в тот же день поехал в больницу, где ему дали талон на госпитализацию.

Как объясняет женщина, его госпитализировали из дома — по справке от терапевта. Скорую родственники вызвали сразу, как только он вернулся из больницы.

— Скорая приехала через час, когда дети стали звонить, просить приехать быстрее, — продолжает сибирячка. — У него температура поднималась до 38 уже. Еле добились, чтобы его всё-таки забрали в горбольницу. Получается, 9 апреля его госпитализировали, хотя за помощью к врачам мы обратились почти сразу, 5 апреля.