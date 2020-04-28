Рискнули открыться в пандемию: на «мажордочке» заработал большой фуд-трак с бургерами и эмпанадас

На площадке перед «Универсамом» на Ленина заработала точка уличной еды Street burgers. Подобного рода проекты сейчас вызывают у рестораторов повышенный интерес, поскольку работать в обычном режиме им запрещает введенный из-за эпидемии запрет.



Как рассказала представитель заведения Дарья Еманакова, Street burgers — проект владельцев кафе-кондитерской Eclair. Кроме этого заведения, у них есть ещё отдельное кондитерское производство и фабрика-кухня.

Street burgers — это большой красный фургон, специально сделанный для приготовления и продажи еды (фуд-трак). Внутри достаточно места для работы четырех человек. В фургоне два окна — в одном принимают заказ, в другом — выдают готовые блюда.