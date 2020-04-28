Рискнули открыться в пандемию: на «мажордочке» заработал большой фуд-трак с бургерами и эмпанадас

На площадке перед «Универсамом» на Ленина заработала точка уличной еды Street burgers. Подобного рода проекты сейчас вызывают у рестораторов повышенный интерес, поскольку работать в обычном режиме им запрещает введенный из-за эпидемии запрет.
Как рассказала представитель заведения Дарья Еманакова, Street burgers — проект владельцев кафе-кондитерской Eclair. Кроме этого заведения, у них есть ещё отдельное кондитерское производство и фабрика-кухня.
Street burgers — это большой красный фургон, специально сделанный для приготовления и продажи еды (фуд-трак). Внутри достаточно места для работы четырех человек. В фургоне два окна — в одном принимают заказ, в другом — выдают готовые блюда.
В меню всего шесть позиций: четыре бургера (от 230 рублей), картофель фри и эмпанадас (испаноязычное название пирожков). Последние больше похожи на жареные пельмени.
Формат фуд-траков развивается в Новосибирске давно. В городе можно встретить и мобильные кофейни, и фургоны с бургерами и хот-догами, какое-то время назад в режиме обслуживания вечеринок работала даже передвижная пиццерия. Однако после введения 28 марта запрета на обслуживание посетителей в зале, рестораторы стали присматриваться к фуд-тракам с удвоенным интересом, поскольку на такую форму работы запрет не распространяется. Так, владельцы сети паназиатских кафе TomYummBar установили на Красном проспекте фургон, где можно купить базовые блюда заведения. Сейчас он работает круглосуточно.