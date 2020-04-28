После сброса воды Обское море оголило бывшее поселение Старого Бердска

После сброса воды на Обском водохранилище появились останки поселения, которое было там во времена Старого Бердска.



На видео можно заметить могильный камень и некоторые предметы быта. Мы попросили сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева объяснить, что это может быть:

— Обское море «отходит» каждый год. Когда больше, когда меньше, но каждую весну на обнажившуюся полоску земли устремляются копатели и просто любопытствующие. Чего здесь только не находят: домашнюю утварь, утюги, печные заслонки, кости. Кто-то вытащил из-под груды кирпичей даже разбитую берданку. Уцелевшие артефакты Старого Бердска обретают вторую жизнь. Так, например, в 2008 году около бывшей Сретенской церкви были найдены и перезахоронены останки купца Владимира Горохова. В этом году вода тоже отошла далеко. Думаю, что Бердский краеведческий музей обязательно должен посмотреть находки этого сезона. Особую ценность представляет надгробный памятник статского советника Николая Михайловича Ларионова, — рассказал сотрудник музея.