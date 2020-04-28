После сброса воды Обское море оголило бывшее поселение Старого Бердска

После сброса воды на Обском водохранилище появились останки поселения, которое было там во времена Старого Бердска.
На видео можно заметить могильный камень и некоторые предметы быта. Мы попросили сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева объяснить, что это может быть:
— Обское море «отходит» каждый год. Когда больше, когда меньше, но каждую весну на обнажившуюся полоску земли устремляются копатели и просто любопытствующие. Чего здесь только не находят: домашнюю утварь, утюги, печные заслонки, кости. Кто-то вытащил из-под груды кирпичей даже разбитую берданку. Уцелевшие артефакты Старого Бердска обретают вторую жизнь. Так, например, в 2008 году около бывшей Сретенской церкви были найдены и перезахоронены останки купца Владимира Горохова. В этом году вода тоже отошла далеко. Думаю, что Бердский краеведческий музей обязательно должен посмотреть находки этого сезона. Особую ценность представляет надгробный памятник статского советника Николая Михайловича Ларионова, — рассказал сотрудник музея.
Константин Голодяев предложил облагородить территорию вокруг надгробного памятника Николая Ларионова:
— Я бы предложил поступить следующим образом. Оставить его на месте, но облагородить территорию вокруг, обнести надгробие каменным заборчиком с металлическим каркасом, убирать каждую весну после падения уровня водохранилища. Так же можно поступить с рядом находящимися останками захоронения радетеля Бердска, купца Горохова. Установить на этом месте высокий шест, чтобы при заполнении водохранилища его было видно и с берега, и с проходящих судов. Таким образом, мы создадим мемориальное, можно сказать, сакральное место старого кладбища, Старого Бердска, в том числе и экскурсионный объект, — пояснил Голодяев.
Видео с открывшимся в этом году поселением сняли очевидцы.
Весной 2011 года археологи краеведческого музея выезжали на Обское водохранилище для раскопок. Тогда они обнаружили многочисленные фрагменты керамики, обломки бронзовых ножей, заготовку каменного грузика веретена, каменные грузила и пестик.
А недавно на улице Ленина в Новосибирске из-под асфальта показалась мостовая — старые булыжники появились на переходе через улицу возле здания Главпочтамта.