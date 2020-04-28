28 апреля вторник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 74.50
eur 80.76
Тема дня Опять рекорд: 60 заболевших за сутки
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 74.50
eur 80.76

Все новости

Все новости
Сергей Комлев уже не первый раз отстаивает права медиков. До этого он участвовал в протестах из-за низких заработков, сейчас расскажет, с какими проблемами им приходится сталкиваться из-за ситуации с коронавирусом

Сергей Комлев уже не первый раз отстаивает права медиков. До этого он участвовал в протестах из-за низких заработков, сейчас расскажет, с какими проблемами им приходится сталкиваться из-за ситуации с коронавирусом

Сегодня, 28 апреля, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Сергеем Комлевым — фельдшером скорой помощи и председателем первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске. Он расскажет о ситуации с коронавирусом и с чем им приходится сталкиваться из-за пандемии.

В прошлую пятницу Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска и вместе с коллегами обратился за помощью к губернатору области.

Прямой эфир состоится в 16:00 в Instagram НГС. Не пропустите!

Сергей ответит и на ваши вопросы, уважаемые читатели!

Сергей ответит и на ваши вопросы, уважаемые читатели!

Сколько сотрудников скорой помощи болеют? Почему они заразились коронавирусом? Какую защиту получают медики на скорой? На все эти вопросы Сергей Комлев ответит в нашем прямом эфире.

Подписывайтесь на наш Instagram — там регулярно проходят эксклюзивные эфиры. Мы уже разговаривали с губернатором Андреем Травниковым, общались с сексологом об отношениях в самоизоляции и многими другими.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскескорая помощьпрямой эфирInstagram
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!