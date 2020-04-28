Сегодня, 28 апреля, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Сергеем Комлевым — фельдшером скорой помощи и председателем первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске. Он расскажет о ситуации с коронавирусом и с чем им приходится сталкиваться из-за пандемии.

В прошлую пятницу Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска и вместе с коллегами обратился за помощью к губернатору области.



Прямой эфир состоится в 16:00 в Instagram НГС. Не пропустите!