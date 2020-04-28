Сегодня, 28 апреля, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Сергеем Комлевым — фельдшером скорой помощи и председателем первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске. Он расскажет о ситуации с коронавирусом и с чем им приходится сталкиваться из-за пандемии.
В прошлую пятницу Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска и вместе с коллегами обратился за помощью к губернатору области.
Прямой эфир состоится в 16:00 в Instagram НГС. Не пропустите!
Сколько сотрудников скорой помощи болеют? Почему они заразились коронавирусом? Какую защиту получают медики на скорой? На все эти вопросы Сергей Комлев ответит в нашем прямом эфире.
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