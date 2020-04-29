На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах работникам медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом.
В зависимости от должности они будут получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц.
Показываем в трёх картинках, кому и какие выплаты полагаются.
На первой картинке показан размер выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения. Это средства из федерального бюджета.
На картинке мы показали, сколько процентов составляет сумма выплат от среднемесячного дохода от трудовой деятельности у этих работников.
На второй картинке показана общая сумма выплат для категорий работников, которые помогают тем, у кого коронавирус. В тексте документа было указано, что финансирование из двух бюджетов. При этом в документе не называется, какой процент от зарплаты составляют эти выплаты.
На третьей картинке указан размер выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, которые обеспечивают оказание медпомощи людям с COVID-19 и тем, кто находится в группе риска. Для этих выплат в документе указано, какой процент они составляют от среднемесячного оклада.
Сколько именно сотрудников получат эти выплаты, Минздрав не ответил, журналист НГС направил этот запрос в правительство региона.
Ранее водители машин скорой помощи жаловались на отсутствие средств защиты у них в отличие от врачей. При этом и у тех, и у других действительно есть риски заражения. Сегодня стало известно о том, что в Новосибирской области уже 61 человек среди медиков и вспомогательного персонала заразились коронавирусом.