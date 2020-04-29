На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах работникам медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом.

В зависимости от должности они будут получать примерно от 6,5 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц.

Показываем в трёх картинках, кому и какие выплаты полагаются.

На первой картинке показан размер выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения. Это средства из федерального бюджета.