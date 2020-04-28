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Путин продлил нерабочие дни до конца майских праздников

Режим изоляции смогут снять 12 мая

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Владимир Путин в очередной раз продлил нерабочие дни

Владимир Путин в очередной раз продлил нерабочие дни

Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Об этом президент сообщил в ходе видеоконференции с главами регионов 28 апреля. Это уже третье продление за последний месяц.

— Сейчас мы перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. <...> Считаю нужным объявить три дня между майскими праздниками нерабочими, — уточнил глава государства.

Впервые Путин объявил о нерабочей неделе 25 марта. Тогда «путинские каникулы» продлились всего неделю — с 28 марта по 5 апреля. Позже глава государства продлил этот срок до конца апреля.

Также о необходимости продления мер социального дистанцирования на встрече с президентом говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом она отметила, что «при продлении режима самоизоляции важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах».

На момент первого объявления о нерабочих днях коронавирус выявили у 658 жителей России. Сегодня эта цифра перевалила за 93 тысячи. Только за последние сутки в стране зафиксировали 6411 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 866 человек, еще 8456 пациентов вылечились.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче».

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коронавируснерабочие дниВладимир Путин
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