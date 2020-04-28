В России за последние сутки зафиксировано 6411 новых заражений коронавирусом, в общей сложности вирус добрался до 93 558 человек. 1110 выздоровели (общее число — 8456 ), 72 погибли (пандемия унесла жизни 866 россиян), сообщает федеральный оперштаб. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,13 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 119,8 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 192 728 человек.

В мировом рейтинге, который ведет американский университет Хопкинса, Россия перемещается на восьмое место, обогнав Иран (91,4 тысячи заражений). На первом месте США — здесь зафиксировано 988 тысяч заражений, второе место у Испании (229 тысяч человек), третье — у Италии (199 тысяч человек заражены). Всего в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

