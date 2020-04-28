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Тема дня Опять рекорд: 60 заболевших за сутки
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Министр условно разделил пациентов на три группы

Министр условно разделил пациентов на три группы

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, сколько пациентов с коронавирусом имеют пневмонию, а сколько болеют без симптомов. Пациентов он разделил на три группы.

— У 35% пациентов — бессимптомной течение, порядка 25% имеют внебольничные пневмонии различной тяжести, у остальных симптомы ОРВИ, — перечислил министр.

Константин Хальзов сегодня провёл брифинг о ситуации с коронавирусом в регионе — мы вели онлайн-трансляцию.

В Новосибирской области установлен новый рекорд по выявляемости коронавируса — подтверждено еще 60 случаев.

С сегодняшнего дня в городе действует масочный режим, правда, пока рекомендательный. Подробнее о нем мы рассказывали тут.

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