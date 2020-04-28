Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, сколько пациентов с коронавирусом имеют пневмонию, а сколько болеют без симптомов. Пациентов он разделил на три группы.



— У 35% пациентов — бессимптомной течение, порядка 25% имеют внебольничные пневмонии различной тяжести, у остальных симптомы ОРВИ, — перечислил министр.

Константин Хальзов сегодня провёл брифинг о ситуации с коронавирусом в регионе — мы вели онлайн-трансляцию.



В Новосибирской области установлен новый рекорд по выявляемости коронавируса — подтверждено еще 60 случаев.

