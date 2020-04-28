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Тема дня Спецобращение Путина о продлении самоизоляции
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Владимир Путин выступит с обращением к стране. До какого числа продлят режим изоляции?

Следим за заявлением президента онлайн

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30 апреля в России заканчивается режим самоизоляции, но вирусологи утверждают: ни пика, ни плато по коронавирусу страна еще не достигла. Сегодня президент проводит совещание с главами регионов, а перед ним сделает обращение к нации. Одним из ключевых объявлений станет продление режима самоизоляции.

Мы следим за происходящим в этой трансляции. Подключайтесь.

Мария Захарова

Обращение ожидается в период с 15:00–16:00 мск.

Мария Захарова

— Разговор, кроме прочего, пройдет об оснащении больниц коечными местами и в принципе медицинской инфраструктуры, — Песков.

Мария Захарова

На совещании с Владимиром Путиным, помимо глав Роспотребнадзора и Минздрава, выступят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава Белгородской области Евгений Савченко, — сообщил Песков.

Мария Захарова

За последние сутки в стране зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса. В общей сложности заражены 93 558 человек. В мировом рейтинге, который ведет Университет Хопкинса, Россия занимает восьмое место: вчера мы обошли Китай (83,9 тысячи), откуда началась пандемия, а сегодня — Иран (91,4 тысячи).

Последние данные о коронавирусе в России — в одной картинке

Последние данные о коронавирусе в России — в одной картинке

Мария Захарова

Сразу после обращения президента начнется открытое совещание с главами регионов. Запланированы выступления глав Роспотребнадзора и Минздрава.

— Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом о готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными, поставленными целями, — рассказал Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин даст оценку ситуации и перспектив на краткосрочный период.

Мария Захарова

Почти ни у кого нет сомнений, что режим самоизоляции продлят. Число зараженных COVID-19 растет, и сегодня поставлен новый рекорд — 6411 случаев за сутки. К тому же о продлении режима ранее заявляли эксперты, в том числе глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главного санврача страны, ограничить вылазки людей на улицу лучше до конца майских праздников.

Посмотрите, как последнюю неделю менялись ежедневные данные по числу заболевших

Посмотрите, как последнюю неделю менялись ежедневные данные по числу заболевших

Мария Захарова

Это обращение мы ждем последние две недели — с тех пор не утихают споры вирусологов о дате, когда Россия подойдет к плато по коронавирусу. По версии одних экспертов, уже в конце мая количество зараженных и выздоровевших начнет выравниваться. По самым пессимистичным прогнозам, это случится в конце июня.

Мария Захарова

Привет, друзья! Ждем сегодня очередное обращение президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что совещание начнется после 15:00 мск. Перед ним Владимир Путин сделает «большое обращение» к россиянам.

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